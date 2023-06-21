على أكتاف زميلاتها بثياب المدرسة.. تشييع جثمان طفلة استُشهدت في جنين (فيديو)

شيع أهالي جنين، جثماني الشهيدين ناصر صالح سنان (55 عامًا)، والطفلة سديل غسان نغنغية (15 عامًا)، اللذين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الطفلة سديل قد استشهدت، اليوم الأربعاء، متأثرة بجروحها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، فجر أول أمس الاثنين.

لقاء سديل الأخير مع صديقاتها بلباس المدرسة ولكن هذا اللقاء ليس ككل مرة، شيعتها دموعهم قبل أكتافهم تشيع الطفلة سديل التي ارتقت متأثرة بإصابتها قبل يومين في جنين pic.twitter.com/FfMuP6a10G — islam abo olba (@islam_fareed96) June 21, 2023

وكانت الطفلة سديل غسان نغنغية تركمان (15 عامًا) قد أصيبت برصاصة في الرأس خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، حسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

وبذلك يرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الأخير على جنين إلى 7 بينهم طفل، فضلًا عن إصابة 91 آخرين، بينهم 18 بحالات تتراوح بين خطيرة وحرجة.

كما استشهد ناصر سنان عند منتصف الليلة الماضية متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 174 شهيدًا، بينهم 30 طفلًا.

ونعت القوى الوطنية في محافظة جنين الشهيدة الطفلة سديل نغنغية، وناصر صالح محمد سنان (55 عامًا) الذي استُشهد عند منتصف الليلة الماضية متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين.

ودعت القوى الوطنية إلى المشاركة في تشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، إذ سينطلق موكب التشييع للشهيدين معًا من أمام مستشفى جنين.

واستُشهد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (20 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، أمس الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت، مساء الاثنين، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأول أمس الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، ونفذت قصفًا جويًّا مروحيًّا، لأول مرة منذ اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002.

لحظة تفجير 🔥 مركبة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم #جنين pic.twitter.com/jcfyVDQpFS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2023

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن 7 جنود بينهم 5 من وحدة “المستعربين” أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية آليات عدة للاحتلال الإسرائيلي، وتمكنت من إعطاب عدد منها. وعملت قوات الاحتلال لساعات في عملية سحب الآليات المعطوبة من جنين.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة مروحية تابعة له من نوع أباتشي بنيران المقاومة الفلسطينية في جنين خلال المواجهات، فضلًا عن إعطاب 7 عربات عسكرية.

ومنذ أكثر من عام، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين.