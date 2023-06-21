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على أكتاف زميلاتها بثياب المدرسة.. تشييع جثمان طفلة استُشهدت في جنين (فيديو)

الطفلة الشهيدة سديل على أكتاف زميلاتها أثناء تشييع جنازتها (منصات فلسطينية)
21/6/2023-|آخر تحديث: 21/6/202301:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شيع أهالي جنين، جثماني الشهيدين ناصر صالح سنان (55 عامًا)، والطفلة سديل غسان نغنغية (15 عامًا)، اللذين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الطفلة سديل قد استشهدت، اليوم الأربعاء، متأثرة بجروحها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، فجر أول أمس الاثنين.

وكانت الطفلة سديل غسان نغنغية تركمان (15 عامًا) قد أصيبت برصاصة في الرأس خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، حسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

وبذلك يرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الأخير على جنين إلى 7 بينهم طفل، فضلًا عن إصابة 91 آخرين، بينهم 18 بحالات تتراوح بين خطيرة وحرجة.

كما استشهد ناصر سنان عند منتصف الليلة الماضية متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 174 شهيدًا، بينهم 30 طفلًا.

الطفلة سديل مع والدها (وكالة الأنباء الفلسطينية)

ونعت القوى الوطنية في محافظة جنين الشهيدة الطفلة سديل نغنغية، وناصر صالح محمد سنان (55 عامًا) الذي استُشهد عند منتصف الليلة الماضية متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين.

ودعت القوى الوطنية إلى المشاركة في تشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، إذ سينطلق موكب التشييع للشهيدين معًا من أمام مستشفى جنين.

واستُشهد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (20 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، أمس الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت، مساء الاثنين، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأول أمس الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، ونفذت قصفًا جويًّا مروحيًّا، لأول مرة منذ اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن 7 جنود بينهم 5 من وحدة “المستعربين” أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية آليات عدة للاحتلال الإسرائيلي، وتمكنت من إعطاب عدد منها. وعملت قوات الاحتلال لساعات في عملية سحب الآليات المعطوبة من جنين.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة مروحية تابعة له من نوع أباتشي بنيران المقاومة الفلسطينية في جنين خلال المواجهات، فضلًا عن إعطاب 7 عربات عسكرية.

ومنذ أكثر من عام، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية