الجيش السوداني و”الدعم السريع” يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة وقصف مبنى رئاسة المخابرات العامة

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة وقصف مبنى رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم.

ونشر الجيش السوداني صورًا، الثلاثاء، لما يبدو أنه حريق كبير بمقر المخابرات في الخرطوم.

احتراق مبنى جهاز المخابرات، بعد اختراق المليشيا المتمردة للهدنة الإنسانية المعلنة.#السودان pic.twitter.com/JdkIyQjylE — Sudan News (@Sudan_tweet) June 20, 2023

وقال مصدر بالجيش في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الدعم السريع هي من “قصفت المبنى”، في خرق لهدنة مدتها 72 ساعة متفق عليها يُفترض أن تنتهي الأربعاء الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي.

بدورها، ردت قوات الدعم السريع على اتهام الجيش باتهام آخر، وقالت إنه من خرق الهدنة عبر قصفه بالطيران المسيّر مبنى المخابرات مساء الثلاثاء.

وقالت القوات في بيان، الثلاثاء، إن “قصف الانقلابيين لمقر رئاسة جهاز المخابرات العامة محاولة مكشوفة لطمس آثار وثائق أعمالهم القذرة في عهدهم البغيض”، وفقًا لقولهم.

في خرق واضح لإتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الانسانية، قصف الانقلابيين بالطيران المسير والمدافع مساء اليوم، مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وتهدف عمليات القصف الممنهج من قبل الانقلابيين والفلول على المنشآت العامة والخاصة إلى… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) June 20, 2023

وتوعدت القوات الجيش، وقالت إن “عزيمتنا أقوى من أي وقت مضى لإنهاء الحلقة الشريرة إلى الأبد”.

ويقع مقر المخابرات في المجمع نفسه الذي يضم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومقر إقامة رئاسيًّا.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، بينما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.