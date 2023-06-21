المقاومة عن عملية مستوطنة عيلي: الاحتلال في أزمة حقيقية ويعجز عن قراءة الفلسطيني (فيديو)

علّق حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية مستوطنة عيلي التي قُتل فيها 4 إسرائيليين وأصيب آخرون، وقال “كان لا بد أن يُعاقب الاحتلال على كل جرائمه في الفترة الأخيرة عقابًا حقيقيًّا عبر فعل عسكري ميداني فدائي كما حدث في عملية أبناء كتائب الشهيد عز الدين القسام مهند شحادة وخالد صباح”.

وأوضح لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن العملية بها رسائل عدة للاحتلال، من بينها أن التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك لا يمكن أبدًا.

وأضاف “حذّرنا من أن العبث في هوية الأقصى العربية والإسلامية هو لعب بالنار، وأكدنا أن التحذير ليس مجرد شعارات في الهواء، وهذه العملية خير دليل علي ذلك”.

ورأى قاسم أن هذه العملية دليل على أن الاحتلال عاجز تمامًا عن قراءة الفلسطينيين وتوقع أفعال المقاومة وسلوكها، موضحًا “الاحتلال قال إنه لم تكن لديه معلومات محددة عن نية حركة حماس تنفيذ هذه العملية، كما لم يتوقع الكمين الذي ضرب جنوده في جنين”، لافتًا إلى أن المقاومة قادرة على مفاجأة الاحتلال في كل مرة ومن حيث لا يتوقع، وفق تعبيره.

وحمّل الناطق باسم حركة حماس الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات أفعاله، مؤكدًا أن “المقاومة وفي القلب منها حركة حماس ستظل تقاوم الاحتلال لطرده من الأراضي المحتلة”.

طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يعيش أزمة حقيقية pic.twitter.com/wuTBU5UTi9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2023

أزمة حقيقية

من جهته، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن العملية هي رد طبيعي على “جرائم العدو الصهيوني التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية”.

وأضاف “الاحتلال يعيش الآن في أزمة حقيقية نتيجة هذه العمليات المتصاعدة في الضفة الغربية، والتي تعبّر عن وحدة الميدان والأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية”.

وأكد أن وجود وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف بن غفير ووزير المالية سموتريتش لن يغيّرا شيئًا، وأن المقاومة الفلسطينية “فرضت واقعًا مهمًّا في الضفة، وأكدت الاستمرار في عمليات المقاومة هناك، وأن التهديدات لن تخيفها، كما أظهرنا ضعف العدو الصهيوني على المستوى الأمني والعسكري”.

وأضاف “الاعتداء يقابله اعتداء، لا يمكن للاحتلال أن يرتكب الجرائم في جنين والقدس ويشرعن الاستيطان في الضفة دون رد من أبناء الشعب الفلسطيني”.

وعن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال سلمي “نتنياهو يكذب على شعبه ويحاول أن يمرر قرارات من خلال هذه التصريحات، إلا أننا نؤكد أن الدم الفلسطيني لن يكون جسرًا للوصول بين الحكومة الصهيونية وشعبها”.

وأشار الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي إلى أن العملية تؤكد حيوية المقاومة الفلسطينية وقدرتها على المواجهة في كل الظروف وإسقاط مخططات الاحتلال، وأن المقاومة جاهزة للمواجهة والتصعيد مهما بلغت التضحيات.

محمد البريم مسؤول الإعلام في لجان المقاومة: عملية مستوطنة #عيلي ردا على الدماء النازفة في #جنين واغتيال قادة المقاومة#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/f7DiWx0KCI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2023

المقاومة في تصاعد

واتفق محمد البريم، مسؤول الإعلام في لجان المقاومة، مع سلمي في أن عملية مستوطنة عيلي جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال في جنين، مؤكدًا أن الضفة “تشهد حالة تصاعد شاملة للمقاومة، وفي المقابل تشهد حالة تخبط كبيرة على المستوي العسكري والأمني الصهيوني في مواجهة هذه المقاومة التي تتسع رقعتها وأسلوبها في إدارة المعركة”.

وطالب البريم السلطة الفلسطينية بأن تكون على قدر المسؤولية ومستوى هذه التحديات، وألا تكتفي بالبيانات، كما طالبها “برفع يد أجهزتها الأمنية الثقيلة عن أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأكد أنه “يجب أن ينتهي التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان المحتل، لأنها تُعَد سيفًا على رقاب كل المقاومين في الضفة الغربية”.

تعليقا على عملية مستوطنة #عيلي.. منير الجاغوب القيادي في حركة فتح: لا يمكن قتل الفيل مرة واحدة ولكن يمكن القضاء عليه بالوخزات#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KMXfdvSQTI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2023

الفيل تقتله الوخزات

في السياق ذاته، أشاد القيادي في حركة فتح منير الجاغوب بالعملية، وقال إن ما أثار انتباهه فيها ليس اسم الشهيد منفذ العملية أو فصيله، بل كيف تخرج هذه العمليات دائمًا من تحت الرماد لتبث الأمل في الشعب الفلسطيني أن هناك شعبًا حيًّا باقيًا سوف يستمر في مسيرته حتى الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث الجاغوب عن ضرورة مثل هذه العمليات، وقال “هنالك قاعدة في حرب الشعب طويلة الأمد تقول بأنه لا يمكن قتل الفيل مرة واحدة، ولكن يمكن القضاء عليه بالوخزات، وهذا ما يقوم به الشعب الفلسطيني بوخز هذه الفيلة بين فينة وأخرى حتى تستسلم أو ترحل”.

وأمس الثلاثاء، استُشهد الشابان مهند فالح عبد الله شحادة وخالد مصطفى عبد اللطيف صباح، وكلاهما من قرية عوريف جنوب نابلس، بعد أن نفذا عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وجرح آخرين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا منذ بداية العام، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين يوم الاثنين الماضي، ونفذت قصفًا جويًّا مروحيًّا، لأول مرة منذ اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002، وراح ضحيتها 7 شهداء من بينهم طفلان، فضلًا عن إصابة 91 آخرين، بينهم 18 بحالات تتراوح بين خطيرة وحرجة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 174 شهيدًا، بينهم 30 طفلًا.