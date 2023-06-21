إصابة 25 شخصا إثر انفجار مبنى وسط باريس (فيديو)

أسفر انفجار وحريق كبير في وسط باريس الأربعاء، عن إصابة 25 شخصًا بجروح، بينهم 4 في حالة خطرة، بينما انهار مبنيان، حسبما أفادت الشرطة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن شخصين في عداد المفقودين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة “هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة”.

Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le 5ème arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d’éviter le secteur.@prefpolice @PompiersParis — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 21, 2023

وشارك أكثر من 200 رجل إطفاء في عملية الاستجابة للحريق، وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يمسكون بالخراطيم ويوجهون المياه إلى الحريق مع تصاعد عمود من الدخان الأسود الكثيف نحو السماء.

وذكر رئيس شرطة باريس أن الحريق الذي اندلع وسط العاصمة الفرنسية أصبح الآن تحت السيطرة.

وأظهرت صورة التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية عمودًا من الدخان وألسنة لهب تتصاعد من أنقاض المبنى.

⚡️Aftermath of a gas explosion in Paris pic.twitter.com/SYQtLBy0k3 — War Monitor (@WarMonitors) June 21, 2023

ووفقًا لمكتب المدعي العام في باريس، فقد “اشتعلت النيران في مبنى وانهار جزئيًا” في شارع سان جاك، على بعد بضعة شوارع من البانتيون وحدائق لوكسمبورغ.

وقال مكتب المدعي العام “لا يوجد شيء يحدّد سبب الكارثة” في هذه المرحلة.

ووقع الانفجار الساعة 4:55 بالتوقيت المحلي (14:55 بتوقيت غرينتش)، في وقت عودة الموظفين إلى منازلهم.

وتزدحم المنطقة بالسياح والطلبة الأجانب في بداية الصيف لكن لم تشر السلطات لوجود أجانب بين المفقودين أو المصابين.

ويؤدي شارع رو سان جاك ببلدية الدائرة الخامسة في وسط باريس من كاتدرائية نوتردام إلى جامعة السوربون ومستشفى فال دو جراس العسكري وتبعد بضعة مربعات سكنية عن حدائق لوكسمبورج الشهيرة.