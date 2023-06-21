شهيد واستغاثات.. مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين ويحطمون متاجر شمال رام الله (فيديو)

أحرق مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، عشرات من منازل ومركبات الفلسطينيين، وهاجموا محلات تجارية في بلدة ترمسعيا وقرية اللبن الغربي، شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وسُمعت نداءات استغاثة بعد حرق المستوطنين عشرات المنازل في ترمسعيا، بعدما هاجم المستوطنون، منازل الفلسطينيين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر، وكان تلفزيون فلسطين قد أفاد بإصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي نتيجة عدوان الاحتلال ومستوطنينه.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا، إن نحو 400 مستوطن شنوا هجومًا على البلدة، وأحرقوا 60 سيارة و30 منزلًا، وأضاف أن نحو 12 من سكان البلدة أصيبوا برصاص حي أطلقه مستوطنون.

وأضاف للجزيرة مباشر أن مستوطنين مدججين بالسلاح اعتدوا على الفلسطينيين وأحرقوا ممتلكاتهم فيما لم يمنعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن اعتداءات المستوطنين ليست جديدة وأنها تتكرر دون أي حماية للفلسطينيين.

وأفاد أحد شهود العيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المستوطنين أحرقوا عددًا من منازل المواطنين ومركباتهم في البلدة، وأن عددًا من الفلسطينيين محاصرون داخل منازلهم.

كما اندلعت مواجهات في بلدة اللبن الغربي بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين فروا إلى مستوطنة (بيت آريه) المقامة على أراضي اللبن الغربي.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن مستوطنين هاجموا المحلات التجارية وحطموا محتوياتها، كما حطموا المركبات الواقعة على الشارع الرئيسي.

وأقدم مستوطنون على تخريب ثلاثة غرف زراعية وتدمير محتوياتها، وسرقة بعضها، وتحطيم أشجار في محيطها في أراضي منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، شمال غرب نابلس.





وأفاد المواطن الفلسطيني هاني مخالفة لـ”وفا”، بأنه تفاجأ صباح اليوم عند زيارته للغرفة الزراعية في سهل المسعودية، بتحطيم المستوطنين لمحتويات غرفته الزراعية بالكامل، والأثاث والأدوات الصحية فيها.

وأشار إلى أن المستوطنين أقدموا كذلك على تحطيم غرفتين زراعيتين لجيرانه وتكسير النوافذ فيهما، كما حطموا 25 شجرة ليمون وتين مزروعة في أرضه.

تغطية صحفية: أهالي ترمسعيا يتصدون للمستوطنين وقوات الاحتلال بعد حرقهم عددًا من المركبات شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/mfpezpxnpF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 21, 2023

إطلاق نار قرب موقع عسكري

وأعلن جيش الاحتلال أن مسلحين أطلقوا النار قرب موقع عسكري غربي رام الله دون إصابات. كما أعلن تمشيط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم.

وأمس الثلاثاء، قتل 4 إسرائيليين، وأصيب 4 آخرين في هجوم نفذه الشهيدان خالد صباح ومهند شحادة، قرب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وسقط هؤلاء في هجوم مسلح استهدفهم في محطة للوقود قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس شمالي الضفة المحتلة.

ويأتي هذا الهجوم غداة استشهاد شاب فلسطيني قرب بيت لحم جنوبي الضفة، و7 آخرين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة.

تغطية صحفية: خسائر مادية كبيرة باعتداءات المستوطنين على بلدة اللبن الغربية. pic.twitter.com/EcahurmAU0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 21, 2023

اعتداءات المستوطنين

ومساء أمس الثلاثاء، هاجم مستوطنون منازل المواطنين قرب مدخل قرية اللبن الشرقية في نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي يعقوب عويس، للوكالة الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا بالحجارة منازل المواطنين والمحال التجارية على مدخل القرية التي تقع جنوبي نابلس، وحطّموا محتويات أحد المحال.

كما أغلق مستوطنون الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس، وهاجموا منازل فلسطينيين على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس، وأحرقوا مركبة واحدة على الأقل.

وأضرم مستوطنون النار في حقول زراعية من أراضي حوارة جنوب نابلس. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال منعت الدفاع المدني الفلسطيني من دخول منطقة الحرائق والسيطرة عليها.

وتجمّع عشرات المستوطنين على الشارع الرئيسي الواصل بين قلقيلية ونابلس عند مفترق قرية كفر لاقف، تحت حماية جيش الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال شارع نابلس-رام الله قرب مستوطنة عيلي، وحاجز زعترة، ومحيط مستوطنة (أرئيل)، وطريق مستوطنة (بيت إيل)، وعززت قواتها على حاجز حوارة العسكري.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعبث بمحتويات منزل عائلة المشتبك خالد صباح وتأخذ قياساته في قرية عوريف جنوب نابلس. pic.twitter.com/nzKT5LyjDM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 21, 2023

اقتحام عوريف

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، بلدة عوريف جنوب نابلس، وداهمت منزلين وأخذت مقاساتهما تمهيدًا لهدمهما.





وقال رئيس مجلس قروي عوريف، عيد الحميم شحادة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل واعتقلت 5 مواطنين، وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت منزلي الشهيدين مهند شحادة، وخالد صباح، وباشرت بأخذ قياساتهما تميدا لهدمهما.