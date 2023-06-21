سياسة

استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف مركبتهم من قبل مسيّرة إسرائيلية شمال جنين (فيديو)

هذه أول عملية اغتيال تنفذها إسرائيل بواسطة طائرة في الضفة الغربية، منذ 2002 (مواقع التواصل الاجتماعي)
21/6/2023-|آخر تحديث: 22/6/202301:22 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد 3 فلسطينيين، مساء الأربعاء، إثر استهداف مركبتهم من قبل طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال جنين.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني العثور على 3 جثث داخل المركبة التي قصفها الاحتلال في منطقة الجلمة.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة، وأغلقت شارع جنين الناصرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه قضى بوساطة طائرة مسيّرة على “خلية نفذت عدة عمليات إطلاق نار” نحو مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان: “رصدت قوات جيش الدفاع بتوجيه دقيق من جهاز الشاباك قبل قليل سيارة مشبوهة كانت تستقلها خلية (لم يحدد عدد الأشخاص)، وذلك بعد أن قامت بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب منطقة الجلمة قرب مدينة جنين”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “سنتخذ نهجًا هجوميًا واستباقيًا ضد الإرهاب وسنستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا”.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورًا لأسلحة قال إنها كانت في السيارة التي تم استهدافها في منطقة الجلمة قرب جنين.

وهذه أول عملية اغتيال تنفذها إسرائيل بوساطة طائرة في الضفة الغربية، منذ عام 2002.

وأصدرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بيانًا حول عملية الاغتيال.

ونعت في بيانها “الشهداء الأبطال القادة صهيب الغول أحد قادة سرايا القدس، ومحمد عويس أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، وأشرف السعدي أحد مجاهدي السرايا”.

وقالت: “أمام هذا القرار الأحمق لقيادة العدو واستهداف ثلة من مجاهدينا باستخدام طائراته المسيّرة واحتجاز جثامين مجاهدينا، فعلى قيادة العدو أن تتحمل ما سيكون من عقاب وعذاب على هذا القرار وليفعل بنا الله بعد ذلك ما يشاء”.

وختمت بأن “هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمتنا، فلقد أعددنا لكم بإذن الله ما يسوء وجوهكم ويشفي صدور قوم مؤمنين”.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس إن “جريمة الاغتيال في جنين لن تمر دون رد وعقاب من شعبنا ومقاومته”.

وأضاف أن “استخدام العدو للطائرات في اغتيال أبناء شعبنا تصعيد خطير يؤكد سعيه لتصعيد الأوضاع وتفجيرها”.

وتوعدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال بدفع “ثمن جريمة الاغتيال”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بإطلاق نار تجاه آليات الاحتلال الإسرائيلي في وادي برقين غرب جنين.

 

وخرجت في رام الله مسيرة للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية في جنين واعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر