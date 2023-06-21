استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف مركبتهم من قبل مسيّرة إسرائيلية شمال جنين (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين، مساء الأربعاء، إثر استهداف مركبتهم من قبل طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال جنين.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني العثور على 3 جثث داخل المركبة التي قصفها الاحتلال في منطقة الجلمة.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة، وأغلقت شارع جنين الناصرة.

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة استهدفت سيارة تقل خلية مخربين بالقرب من منطقة الجلمة شمالي جنين pic.twitter.com/S2Fqf6NnQs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2023

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه قضى بوساطة طائرة مسيّرة على “خلية نفذت عدة عمليات إطلاق نار” نحو مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان: “رصدت قوات جيش الدفاع بتوجيه دقيق من جهاز الشاباك قبل قليل سيارة مشبوهة كانت تستقلها خلية (لم يحدد عدد الأشخاص)، وذلك بعد أن قامت بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب منطقة الجلمة قرب مدينة جنين”.

עליית מדרגה במלחמה בטרור: חוליית מחבלים, שירתה לעבר מחסום ליד ג'נין, חוסלה מהאוויר באמצעות מל"ט @ItayBlumental | @carmeldangor pic.twitter.com/JSh9xTDLtm — כאן חדשות (@kann_news) June 21, 2023

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “سنتخذ نهجًا هجوميًا واستباقيًا ضد الإرهاب وسنستخدم جميع الوسائل المتاحة لنا”.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورًا لأسلحة قال إنها كانت في السيارة التي تم استهدافها في منطقة الجلمة قرب جنين.

وهذه أول عملية اغتيال تنفذها إسرائيل بوساطة طائرة في الضفة الغربية، منذ عام 2002.

#عاجل #صور الأسلحة التي استخدمها المخربون الفلسطينيون أفراد الخلية التخريبية التي نفذت عملية اطلاق النار نحو معبر الجلمة والتي تم استهدافها والقضاء عليها pic.twitter.com/WFG7e0bFSz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 21, 2023

وأصدرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بيانًا حول عملية الاغتيال.

ونعت في بيانها “الشهداء الأبطال القادة صهيب الغول أحد قادة سرايا القدس، ومحمد عويس أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، وأشرف السعدي أحد مجاهدي السرايا”.

وقالت: “أمام هذا القرار الأحمق لقيادة العدو واستهداف ثلة من مجاهدينا باستخدام طائراته المسيّرة واحتجاز جثامين مجاهدينا، فعلى قيادة العدو أن تتحمل ما سيكون من عقاب وعذاب على هذا القرار وليفعل بنا الله بعد ذلك ما يشاء”.

وختمت بأن “هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمتنا، فلقد أعددنا لكم بإذن الله ما يسوء وجوهكم ويشفي صدور قوم مؤمنين”.

عاجل | الشبان الذين اغتالتهم قوات الاحتلال شمال جنين هم: صهيب عدنان الغول ومحمد بشار عويس وأشرف مراد السعدي pic.twitter.com/XSgtpnKTxg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 21, 2023

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس إن “جريمة الاغتيال في جنين لن تمر دون رد وعقاب من شعبنا ومقاومته”.

وأضاف أن “استخدام العدو للطائرات في اغتيال أبناء شعبنا تصعيد خطير يؤكد سعيه لتصعيد الأوضاع وتفجيرها”.

وتوعدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال بدفع “ثمن جريمة الاغتيال”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بإطلاق نار تجاه آليات الاحتلال الإسرائيلي في وادي برقين غرب جنين.

تغطية صحفية: "مسيرة في جنين باتجاه منازل المشتبكين صهيب الغول ومحمد عويس وأشرف السعدي الذين اغتالتهم طائرة مسيرة للاحتلال، مساء اليوم". pic.twitter.com/ua778Vnyp7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 21, 2023

وخرجت في رام الله مسيرة للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية في جنين واعتداءات المستوطنين على منازل الفلسطينيين.