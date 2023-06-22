إضراب شامل يعم جنين عقب اغتيال الاحتلال 3 مقاومين (فيديو)

عمّ إضراب شامل محافظة جنين، اليوم الخميس، حدادًا على أرواح الشهداء صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، الذين اغتيلوا الليلة الماضية، بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال، شمال المدينة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل في المدينة، اليوم الخميس، حدادًا على الشهداء.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأغلقت شارع جنين الناصرة بعد إعلانه منطقة عسكرية عقب اغتيال الشهداء، كما كثفت وجودها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط بلدتي يعبد وعرابة والقرى المجاورة.

واستشهد الفلسطينيون الثلاثة، مساء أمس الأربعاء، إثر استهداف مركبتهم من قبل طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال جنين.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني العثور على 3 جثث داخل المركبة التي قصفها الاحتلال في منطقة الجلمة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه قضى بوساطة طائرة مسيّرة على “خلية نفذت عدة عمليات إطلاق نار” نحو مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف البيان: “رصدت قوات جيش الدفاع بتوجيه دقيق من جهاز الشاباك قبل قليل سيارة مشبوهة كانت تستقلها خلية (لم يحدد عدد الأشخاص)، وذلك بعد أن قامت بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب منطقة الجلمة قرب مدينة جنين”.