سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة أسير فلسطيني في نابلس (فيديو)

آثار تفجير منزل الأسير كمال جوري في نابلس (وكالة شهاب)
22/6/2023-|آخر تحديث: 22/6/202312:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

فجَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، جدران منزل عائلة الأسير الفلسطيني كمال جوري في حي تل بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن وحدة هندسية تابعة للجيش فجَّرت جدران منزل جوري (من دون الأعمدة)، وأن المنزل يقع في الطابق الثاني من عمارة سكنية.

واندلعت مواجهات بين عشرات من الفلسطينيين وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الأخيرة الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين رشق المحتجون القوات بالحجارة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 201 إصابة، بينها 17 بجروح بقنابل الغاز، وتوزعت بقيتها بين حالات اختناق وسقوط وحروق.

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي بتفجير وهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات وقتل إسرائيليين.

وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ جوري عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

المصدر : وكالات