الجيش الأوكراني يعلن “نجاحا جزئيا” في القتال ضد القوات الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه أحرز “نجاحا جزئيا” في القتال بجنوب شرق وشرق البلاد، وقال إن قواته تواصل شنّ عمليات هجومية هناك.

وصرّح المتحدث باسم هيئة الأركان العامة أندري كوفاليوف بأن القوات الأوكرانية، التي بدأت صدّ القوات الروسية عسكريا هذا الشهر، تعزز المواقع التي وصلت إليها بعد مهاجمة قريتي ريفنوبل وستارومايورسك في جنوب شرق البلاد.

وتقع القريتان في منطقة دونيتسك بالقرب من تجمعات سكنية صغيرة استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل مركز الإعلام العسكري الأوكراني عن كوفاليوف قوله إن القوات الأوكرانية تهاجم تجمعات سكنية صغيرة في بيلوهوريفكا وديبروفا في الشرق.

وأردف قائلا “القتال العنيف بشكل خاص مستمر باتجاه ليمان (في الشرق) بمناطق شمال غرب ديبروفا، وبالقرب من غابات سيريبريانسك، وشمال هريوريفكا في منطقة دونيتسك”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تقاوم أيضا الهجمات الروسية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.