الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الوحشية على عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين العزل، لا سيما النساء والأطفال.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، الخميس، من أن “الجرائم الإسرائيلية” المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته ومرافق خدماته، ستوسع دائرة العنف، وتعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تقوض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين.

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعاشت عشرات البلدات الفلسطينية وسط وشمالي الضفة الغربية ليلة أخرى من الاعتداءات، على أيدي المستوطنين.

وتصاعدت ألسنة اللهب في عدة بلدات أبرزها اللبن الغربية وترمسعيا في محافظة رام الله، واللبن الشرقية وحوارة وبورين في محافظة نابلس، يوم الأربعاء.

وبحسب رصد مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة، غسان دغلس، فقد أصيب 38 مواطنا بجراح، فيما تعرضت 174 مركبة و27 منزلا لاعتداءات بين حرق كلي وجزئي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني وإصابة عشرات بالرصاص والاختناق، في هجوم نفذه مستوطنون على بلدة ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة الغربية.