الصحة العالمية: تعطل نحو ثلثي المرافق الصحية في أماكن القتال بالسودان

قالت منظمة الصحة العالمية إن ثلثي مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي طالها القتال في السودان خرجت من الخدمة.

وذكرت المنظمة، الأربعاء، أن حوالي 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية، مبدية قلقها بشأن محاولات السيطرة على أوبئة مثل الحصبة والملاريا وحمى الضنك المستمرة.

"Now to #Sudan, where two months of violence have severely impacted the delivery of health services, leaving 11 million people in need of health assistance. About 2/3 of health facilities in affected areas are out of service. Repeated attacks on health facilities, medical… — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 21, 2023

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير المنظمة في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن “الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والمستودعات الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين تمنع المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات”.

وذكرت المنظمة أنها تحققت من 46 هجومًا طال مرافق الرعاية الصحية منذ بدء القتال.

وأشار تيدروس إلى إن الخطر الذي تشكله الأوبئة سيزداد خلال موسم الأمطار المقبل، في ظل صعوبة الوصول إلى مياه صالحة للشرب، ونزوح السكان ومحدودية القدرة على اكتشاف تفشي الأمراض مبكرًا.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أطلقت نداءً للتمويل بقيمة 150 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمتضررين من العنف في السودان، والذين فرّوا إلى البلدان المجاورة.

واندلعت معارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف شهر إبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن مقتل ألفي شخص على الأقل، وفقًا لتقديرات يرى خبراء أنها أقل بكثير من الواقع.