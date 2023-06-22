المستشار الألماني يناشد أردوغان بشأن انضمام السويد إلى الناتو

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس إصراره على انضمام السويد سريعًا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل المعارضة التركية المستمرة لذلك.

وقال شولتس، اليوم الخميس، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) إنه بالنظر إلى قمة حلف الأطلسي المنتظرة يومي 11 و12 يوليو/ تموز القادم في ليتوانيا، فإنه “على اقتناع تام بأنه يجب أن تجلس السويد أيضا بوصفها حليفا جديدا بجانب فنلندا على طاولة القمة”.

وناشد المستشار الألماني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمهيد الطريق لذلك الآن، وفقا لما تقرر بشكل مشترك خلال قمة الحلف في مدريد العام الماضي.

يذكر أن السويد تقدمت بطلب مع فنلندا في مايو/ أيار من العام الماضي للانضمام إلى حلف الأطلسي في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ورفضت تركيا ذلك منذ أشهر وبررت موقفها بعدم قيام السويد بجهد كافٍ ضد “المنظمات الإرهابية”. وفي المقابل قبلت طلب فنلندا فأصبحت عضوا بالحلف منذ بداية إبريل/ نيسان الماضي.

يشار إلى أن انضمام عضو جديد إلى حلف الأطلسي يستلزم موافقة جميع أعضاء الحلف على ذلك.

وصرح شولتس اليوم بأنه يتوقع من قمة الناتو المنتظرة في الشهر القادم إصدار إشارة قوية للتكاتف عبر الأطلسي وللعزيمة على الدفاع عن الأمن المشترك، وقال: “وعدنا بالمساندة المتبادلة داخل حلف الناتو يسري دون شروط أو تحفظات”.