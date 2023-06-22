تعهد بضمانات أمنية.. شولتس يبدد آمال أوكرانيا في انضمام سريع إلى الناتو

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس بضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، لكنه بدد آمال كييف في أن تنضم سريعا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال شولتس للنواب، في كلمة أمام البرلمان الألماني “علينا أن نلقي نظرة حكيمة على الوضع الحالي”، مضيفا أن الحكومة في كييف نفسها اعترفت بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى الحلف طالما بقيت الحرب مستمرة.

وقال شولتس “لذلك، أقترح أن نركز على الأولوية القصوى (في قمة حلف الأطلسي) في فيلنيوس (منتصف يوليو/تموز)، وهي تعزيز القوة القتالية لأوكرانيا”.

وأضاف أن برلين وشركاءها في مجموعة السبع والاتحاد الأوربي يعملون على توفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف.

وقال “هدفنا هو دعم عسكري مستدام لأوكرانيا، بما في ذلك بأسلحة غربية حديثة، وتعزيز المرونة الاقتصادية لأوكرانيا بينما تدافع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي”.

وتبحث دول حلف شمال الأطلسي ما ستقدمه إلى كييف عندما يجتمع زعماء الدول الأعضاء في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

وفي حين تدعو كييف وأقرب حلفائها في أوربا الشرقية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقريب أوكرانيا من العضوية، تشعر حكومات غربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا بالقلق من أي خطوة يحتمل أن تقرب الحلف من الدخول في حرب مع روسيا.