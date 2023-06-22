رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: لا نتوقع خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريبا

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريبًا، مبررًا ذلك بإعطاء أنفسهم “فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة”.

وأضاف باول، الخميس، “يتعين الانتظار لحين الوثوق من انخفاض التضخم إلى 2% قبل خفض الفائدة”.

ورجح ارتفاع معدلات البطالة بشكل طفيف، مشيرًا إلى وجود تقدم “في سلاسل الإمداد، وليس هناك تقدم كبير في تضخم الخدمات”.

وتابع “لا أعتقد أن السياسة المالية الحالية أصبحت أقل فاعلية”.