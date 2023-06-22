رئيس نظارات البجا بالسودان: لا نريد هدنة ونحن رهن إشارة البرهان لخوض الحرب (فيديو)

قال رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان (محمد الأمين تـِرِك) إن القبائل جاهزة لدعم الجيش في حربه ضد “المليشيات”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، ودحر ما سماه “التمرد”.

وطالب الترك في خطاب اليوم الخميس، أمام فعالية مؤيدة للجيش السوداني بمدينة سنكات بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، بالانسحاب من الاتحاد الأفريقي الذي جمد عضوية السودان، مضيفا: “أملنا في الجامعة العربية لدعمنا”.

وقال رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان” لا نريد هدنة ونحن رهن إشارة البرهان لخوض الحرب”.

واندلع قتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، مما أدى إلى دمار كبير في العاصمة وإلى اندلاع أعمال عنف واسعة وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

“تحرير العاصمة”

وشدد رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة بالسودان، على ضرورة تحرير العاصمة الخرطوم مما سماه “المليشيات” قبل أي شيء. وقال تـِرِك “ندعم قرار وزارة الخارجية برفض المبادرة الكينية”.

ويقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعضهما البعض منذ أكثر من شهرين، مما أدى إلى دمار كبير في العاصمة وإلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في منطقة دارفور غربي السودان، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

ومنذ 6 مايو/أيار الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.