سياسة|فلسطين

زاروا فلسطين لأول مرة منذ 12 عاما فاستقبلهم المستوطنون بالمولوتوف (فيديو)

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22/6/2023

زارت أسرة فلسطينية مغتربة فلسطين لأول مرة منذ 12 عاما، فاستقبلهم المستوطنون الإسرائيليون بالمولوتوف في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية.

وروت الأم كيف اعتدى مستوطنون على أسرتها داخل منزلهم، عبر محاصرته وإلقاء القنينات المشتعلة داخله عبر النوافذ.

وقالت لوسائل إعلام فلسطينية إنها تعيش خارج البلد منذ 30 سنة، وإنها المرة الأولى لأبنائها في فلسطين، إذ أرادت تعريفهم على بلدهم.

وانهارت الأم وهي تقول إن المستوطنين هجموا على المنزل وحاولوا الدخول بالقوة، بينما كان أبناؤها بمفردهم وشعروا بالخوف الشديد.

وأضافت أنهم تمكنوا من الهروب إلى خارج المنزل الذي بدأ أثاثه بالاحتراق، إلا أن شبابا تدخلوا وأطفأوا النار.

وشن عشرات المستوطنين الإسرائيليين، أمس الأربعاء، هجمات مكثفة على بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وأضرموا النيران في مساكن ومتاجر وحقول وأشجار زيتون، في حين حاول سكان القرية الدفاع عنها.

كما طالت الاعتداءات أراضي ومحاصيل زراعية، و140 مركبة فلسطينية، إضافة إلى إحراق سيارة إسعاف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب أهالي البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وأكد رئيس بلدية ترمسعيا إصابة 12 من سكان البلدة برصاص حي أطلقه مستوطنون مؤكدًا احتراق قرابة 60 سيارة ونحو 30 منزلًا في هجوم المستوطنين على القرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي