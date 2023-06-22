مسؤول فلسطيني: تحويل المستوطنين إلى مليشيا مسلحة ينذر بانفجار شامل

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، إن تحويل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى “مليشيا مسلحة” يمثل تطورا “نوعيا وخطيرا” في الصراع.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أنه يجري “تحويل المستوطنين إلى مليشيا مسلحة رديفة لقوات الجيش الإسرائيلي”.

ورأى أن “هذا التحول لا يقتصر على بعده العسكري بل كذلك البعد السياسي الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية من خلاله إظهار أن الأزمة في الضفة الغربية ليست بين شعب محتل وقوات الاحتلال بل صراع مدنيين فلسطينيين ويهود وحل النزاع على هذا الأساس”.

وحذر عضو منظمة التحرير من تصعيد أكبر في المرحلة المقبلة بما في ذلك “مخاطر الانفجار الشامل”.

وشدد مجدلاني على “وجوب تشكيل لجان المقاومة الشعبية في كل البلدات والقرى الفلسطينية بهدف مواجهة هذه المرحلة التي تتسم بتطور أشكال العنف والإرهاب الإسرائيلي”.

وشن مستوطنون إسرائيليون أمس والبارحة سلسلة هجمات على عدد من القرى والبلدات في رام الله والبيرة ونابلس، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، فضلا عن إحراق عشرات من المنازل والمركبات.

يأتي ذلك في حين شنّ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات شملت عددا من الشبان.