“هذه قمتكم”.. ماكرون للمشاركين في قمة باريس: تقفون على خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ وتزايد الفقر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى “صدمة مالية عامة” وزيادة “التمويل الخاص” من أجل مساعدة البلدان الأضعف على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

وقال ماكرون، خلال افتتاح قمة “ميثاق مالي عالمي جديد” في باريس، إن الدول “لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ”. وأضاف “يجب أن تكون هناك قدرة على مواجهة التحديات في الوقت نفسه” في إطار “توافق جديد”.

وتابع “علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص”.

وأشار إلى أنه من دون “تغيير النظام برمته، يمكننا أن نجعله يعمل بشكل أفضل بكثير إذا وُظّفت هذه الأموال وهذه السيولة في خدمة تقدم الكوكب وهذا التحدي المزدوج الذي ذكرته، الفقر والمناخ، والتنوع البيولوجي”.

وقال الرئيس الفرنسي مخاطبًا العديد من رؤساء الدول والحكومات ولا سيما الأفارقة “هذه القمة هي قمتكم، أنتم الذين تقفون على خط المواجهة” في مكافحة تغير المناخ وتزايد الفقر وعدم المساواة.

وانطلقت في العاصمة الفرنسية، اليوم الخميس، قمة “باريس من أجل عقد مالي جديد”، بمشاركة أكثر من 300 رئيس دولة وحكومة، ومسؤولين من منظمات دولية، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وجاءت القمة بمبادرة من ماكرون، بهدف مكافحة اللامساواة وتغيّر المناخ، وحماية التنوع البيولوجي.

وتعقد القمة على مدار يومين فيما بين 22 و23 يونيو/ حزيران الجاري، وتشهد مشاركة رؤساء مصر عبد الفتاح السيسي، وتونس قيس سعيد، والسنغال ماكي صال، وجزر القمر عثمان غزالي، والغابون علي بونغو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

كما يشارك في القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وممثلون عن كبرى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية ومؤسسات المجتمع المدني.