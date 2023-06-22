وزير الدفاع الروسي: أكثر من ألف جندي ينضمون للجيش يوميا ولا حاجة لتجنيد متطوعين جدد

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، قوله إن موسكو لا ترى حاجة لتجنيد مزيد من المتطوعين من أجل ما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

من جهتها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن شويغو قوله إن 1336 جنديا في المتوسط يوقعون عقودا للانضمام إلى الجيش يوميًّا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق الجيش الأوكراني هجوما مضادا في الشرق والجنوب في مسعى لاستعادة مناطق سيطرت عليها القوات الروسية العام الماضي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارا أن الهجوم الأوكراني يفشل، لكن رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين -الذي قادت قواته على مدى شهور هجوما لاستعادة بلدات في شرق أوكرانيا تشمل باخموت- اتّهم وزارة الدفاع بالكذب وخسارة أراض لصالح القوات الأوكرانية.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا تكبدت “خسائر كبيرة”. وقال “هناك جمود معيّن على الجبهة”، لكن زعيم فاغنر قال إنه “تم تسليم العدو أجزاء كبيرة” من الأراضي.

وأكد أن القوات الأوكرانية حاولت بالفعل عبور نهر دنيبرو الذي يشكّل حدودا طبيعية على خط المواجهة. وأضاف “يتم إخفاء كل ذلك عن الجميع، ستستيقظ روسيا يوما ما لتكتشف أنه تم أيضا تسليم القرم إلى أوكرانيا”.