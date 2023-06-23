إصابة فلسطينيين في هجوم جديد لمستوطنين على بلدات في القدس ورام الله ونابلس (فيديو)

أصيب 5 فلسطينيين، الخميس، إثر هجوم شنّه مستوطنون وقوات إسرائيلية على بلدة سلوان وسط مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن “5 إصابات وقعت جراء الاعتداء على أهالي سلوان من قبل قوات إسرائيلية والمستوطنين”.

وأشارت الجمعية إلى أن “الإصابات بسبب الضرب وإطلاق قنابل الغاز”، لافتة إلى أنه “تم نقل الإصابات للمستشفى لتلقي العلاج”.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات على أهالي بلدة سلوان. pic.twitter.com/KoQF8i01Cv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 22, 2023

كما هاجم مستوطنون، منازل الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال رام الله، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في “حارة المزيرعة” ببلدة سنجل، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة ويجبرونهم على الفرار من المكان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن عددًا من الفلسطينيين أصيبوا في هجوم للمستوطنين على قرية جالود، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين على أطراف القرية، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، و3 آخرين بالحجارة، و2 بشظايا رصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

مصادر محلية: مواجهات مع المستوطنين في بلدة جالود جنوب نابلس. pic.twitter.com/DzgfsJmOkU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 22, 2023

ونصب مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 بيوت متنقلة “كرفانات” على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

ومنذ الثلاثاء، تشهد قرى وبلدات فلسطينية عدة هجمات من قبل مستوطنين، تسببت بحرق وتكسير عشرات السيارات والمنازل.

والثلاثاء، قتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون في عملية إطلاق نار نفّذها فلسطينيان استشهدا لاحقًا، وعلى إثرها شن مستوطنون هجمات في بلدات عدة.​​​​​​​