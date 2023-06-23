السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن اشتباكات عنيفة تجددت اليوم الجمعة، بين الجيش والدعم السريع بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم.

ونقلت الجزيرة عن مصدر عسكري في الجيش السوداني قوله، إن الجيش أسقط مسيّرة حاولت الهجوم على مقر القيادة العامة للجيش أمس، وقالت قوات الدعم السريع إنها أسقطت طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة للجيش السوداني.

عاجل | مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة: إسقاط مسيرة حاولت الهجوم على مقر القيادة العامة للجيش أمس — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) June 23, 2023

وأمس الخميس هزّت أصوات القصف المدفعي، أرجاء العاصمة السودانية وبعض المناطق الأخرى، حيث يتواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين.

عاجل | قوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت طائرة حربية من طراز ميغ تابعة للجيش السوداني#السودان — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 22, 2023

وأفاد شهود بحدوث قصف مدفعي على (شارع الستين) بشرق العاصمة الخرطوم اليوم الخميس، وأكد آخرون توجيه ضربات صاروخية من شمال أم درمان غرب العاصمة -حيث يقع الكثير من مراكز الجيش الرئيسية- باتجاه جنوب أم درمان وحي بحري في شمال الخرطوم.

وخارج العاصمة، شهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور مساء الأربعاء اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع كما شهدت مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان، قصفًا مدفعيًّا.

Our medics work in 11 states in #Sudan & are trying to do more, but @MSF faces extensive & obstructive administrative & bureaucratic restrictions. Our ability to provide people with desperately needed healthcare is being restricted. Read more here 👇https://t.co/VriISQxpsX — MSF Sudan (@MSF_Sudan) June 22, 2023

“تحذير من الأسوأ”

وبلغ عدد النازحين مليوني شخص في مختلف أنحاء السودان منذ تفجر القتال في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، نحو 2 مليون، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة نحو 600 ألف شخص فرّوا إلى الدول المجاورة.

ويعتمد 25 مليون شخص -أي أكثر من نصف سكّان السودان- على المساعدات الإنسانية للاستمرار في بلد يغرق في الدمار والعنف بسرعة غير مسبوقة، بحسب ما ذكرت الأمم المتّحدة.

وحذّر مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان (إدي راو) من أن “الاحتياجات الإنسانية بلغت مستويات قياسية في وقت لا تبدو فيه أيّ مؤشّرات على نهاية للنزاع”.

This year’s #WorldRefugeeDay is one of the toughest for #Sudan children as more than 1 mln are displaced by conflict. With support from @eu_echo🇪🇺, @UNICEF helps teachers to identify #COVID19 learning gaps & develop refugee students’ skills#UNICEFThanks @UNICEFSudan pic.twitter.com/Xq8HZM3ewq — UNICEF Office for Relations with EU Institutions (@UNICEF_EU) June 22, 2023

“القنابل تتساقط والجدران تهتز”

ونقل مدير المجلس النرويجي للاجئين بالسودان وليام كارتر، شهادة من أحد النازحين من الخرطوم بسبب الحرب، قابله بولاية النيل الأبيض الحدودية مع جنوب السودان.

وقال النازح السوداني، بحسب كارتر “ظلت القنابل تتساقط والجدران تهتز، ظل الأطفال تحت الأسرّة، لكن رصاصة اخترقت الجدار وكانت على مسافة قريبة منهم”.

ورغم مغادرة المواطن السوداني للعاصمة الخرطوم، فإنه أكد أن “الأطفال ما زالوا لا يستطيعون النوم بسلام”.

ومنذ 6 مايو/ أيار الماضي ترعى السعودية والولايات المتحدة محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين.

وعقب ذلك تم إعلان أكثر من هدنة، سجّلت خلالها خروق جسيمة، مما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات بداية يونيو/ حزيران الجاري.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال وارتكاب خروق خلال سلسلة هدن لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، التي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء غير مسبوقة.