السودان.. مظاهرات في مناطق عدة تحت شعار “جيش واحد شعب واحد” (فيديو)

تظاهر الآلاف في مدن سودانية عدة، اليوم الجمعة، دعمًا لجيش بلادهم تحت شعار “جيش واحد، شعب واحد”.

وأظهرت مقاطع فيديو “خروج العشرات في تظاهرة يهتفون شعب واحد-جيش واحد في مناطق الكلاكلة جنوب الخرطوم وشارع الوادي شمال أم درمان ومدينة تمبول شرقي ولاية الجزيرة وولاية القصارف”.

وأكد شهود عيان خروج احتجاجات في كوستي كبرى مدن ولاية النيل الأبيض التي تبعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة، بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإخراج قوات الدعم السريع من منازل استولت عليها التي تواصلت معاركها مع قوات الجيش.

وروج العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى هذه التظاهرات تحت اسم “جمعة الغضب”.





وتدور المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتّاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ 15 نيسان/أبريل وقد أوقعت حتى الآن أكثر من 2000 قتيل، وفق تقديرات يرى خبراء أنّها أقلّ بكثير من الواقع.

كما بلغ عدد النازحين “مليوني شخص” في مختلف أنحاء السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كما أحصت المنظمة الدولية للهجرة فرار نحو 600 ألف سوداني إلى دول الجوار.