توعد بالانتقام.. قائد فاغنر يتهم الجيش الروسي بقتل عدد “هائل” من قواته ويعلن التمرد

تعهّد قائد مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين بـ “إيقاف” القيادة العسكرية الروسية بعدما اتّهمها بإصدار أمر بقصف معسكرات خلفية لقواته في أوكرانيا مما أسفر عن مقتل عدد “هائل” من مقاتليه.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية، الجمعة، إن “هيئة قيادة مجموعة فاغنر قرّرت أنّه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحمّلون المسؤولية العسكرية في البلاد”، مؤكّدًا أن وزير الدفاع سيرغي شويغو سيتمّ “إيقافه” ودعى الجيش إلى عدم “مقاومة” قواته.

وبنبرة ملؤها الغضب، قال بريغوجين “لقد شنّوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا”، متوعّدًا بـ”الردّ” على هذا القصف الذي أكّد أن وزير الدفاع الروسي هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

وأضاف “هذه الليلة سنحل قضية الخونة والمجرمين الذين أهانوا روسيا، وهما وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان”.

ونفى قائد “فاغنر” أن يكون بصدد تنفيذ “انقلاب عسكري” مؤكّدًا أنّه يريد قيادة “مسيرة من أجل العدالة” بعد أن دعا إلى تمرّد مسلّح ضد هيئة الأركان الروسية.

وأوضح بريغوجين أن عدد مقاتليه “يبلغ 25 ألفًا” داعيًا الروس للانضمام إليهم.

وقال “هذا ليس انقلابًا عسكريًا، بل مسيرة من أجل العدالة. ما نفعله ليس لإعاقة القوات المسلحة”.

في المقابل، أكّد الجيش الروسي أنّه لم يقصف مواقع لمجموعة فاغنر نافيًا بذلك اتّهامات وجّهها لتوّه بريغوجين إلى شويغو، وأخرجت إلى العلن حجم التوتّرات العميقة في صفوف قوات الكرملين في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة شنّتها وزارة الدفاع الروسية على قواعد خلفية لمجموعة فاغنر “لا تتّفق مع الواقع وتشكّل استفزازًا”.

بدورها، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية إنّ “المزاعم التي بُثّت باسم بريغوجين ليس لها أيّ أساس. لقد فتح جهاز الأمن الفدرالي تحقيقاً بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلّح”. وأشارت إلى أنه سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

أما الكرملين فقال على لسان المتحدّث باسمه ديمتري بيسكوف إنّ الرئيس فلاديمير بوتين “أحيط علماً بكلّ الأحداث المتعلّقة ببريغوجين. ويجري حاليًا اتّخاذ الإجراءات اللازمة”.

وقالت وكالة تاس الروسية إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو ووضع أهم منشآت البنية التحتية تحت الحراسة.