“هذه أرض فلسطينية محتلة”.. وفد أوربي يزور ترمسعيا ويؤكد دعمه لأهالي البلدة (فيديو)

التقى وفد أوربي أهالي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، اليوم الجمعة، بعد اعتداء مستوطنين عليها أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 12 بالرصاص الحي إضافة إلى إحراق 30 منزلًا وأكثر من 60 مركبة.

وتحدث والد الشهيد عمر أبو القطين الذي استشهد جراء اعتداءات المستوطنين على البلدة، وقال إن “ابني متزوج ولديه طفلان، ابني كان لا يحب الاستعمار، وكان يدافع عن أهل قريته ويُخرِج النساء والكبار والأطفال من المنازل المحروقة، لكنهم قتلوه بالرصاص”، وطالب الوفد بضرورة مساندة أهالي القرية.

من جهته عبّر ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، عن تعازيه الحارة لوالد الشهيد عمر، وقال إن عمر كان بطلًا لأنه ساعد الآخرين.

“أرض محتلة”

وأضاف “هذه أرض فلسطينية محتلة من قِبل قوة عسكرية، ووفقًا للقانون الدولي فإن السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بسلامة الشعب الفلسطيني اقتصاديًّا واجتماعيًّا طالما استمر الاحتلال، كما يجب عليها أن تحمي الشعب من أي اعتداء وهو ما لم يتم الالتزام به ولم يُحترم يوم الأربعاء الماضي”.

وأشار إلى وجود نحو 20 بعثة دبلوماسية، من بينها أعضاء بالاتحاد الأوربي وآخرون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان ودول أخرى، مؤكدًا أنهم جميعًا موجودون ليعبّروا عن تضامنهم مع أهالي القرية وما يمرون به.

وقال إن الوفود ستعمل على رفع تقارير إلى حكوماتها تشرح فيها ما يمر بها سكان القرية، وذلك “لكي نضع حدًّا لما يجري لأن حياة الفلسطينيين مهمة بالنسبة لنا”.





قتل دون مساءلة

وحضر اللقاء عبد الناصر رشيد وهو عضو بالكونغرس الأمريكي ومن سكان القرية أيضًا، وقال “جئت لزيارة القرية منذ أسبوع مع زوجتي وأطفالي، داهم مئات من المستوطنين المسلحين القرية وأحرقوا السيارات وقتلوا شابًّا وأصابوا كثيرين، واعتدوا على قرى أخرى”.

وأضاف “تحدثت مع ابنتي الكبرى عمرها 6 سنوات، وقلت لها إن كل أسرة فلسطينية في عيون الحكومة الإسرائيلية ليس لها حق بالوجود، حكومة الاحتلال تعتقد أنه يمكن قتلنا دون مساءلة”.

وقال مواطن فلسطيني من سكان ترمسعيا مخاطبًا الوفد “أنتم هنا لمساعدة هذه البلدة المسالمة التي عانت من كارثة يوم الأربعاء الماضي، وتحدث هذه المصائب عندما يُسلَّح المستوطنون بأسلحة وبنادق ويقطعون الحدود بين المستوطنة والقرية ويشرعون بإطلاق النار الحي على الناس، الكثير من البيوت أحرقت والناس علقوا في منازلهم، وحاول المستوطنون إحراق المنازل بمن فيها”.

وأضاف “سترون الأحياء وتتفحصونها، المنازل التي كانت فارغة لم يحدث شيء تجاهها، بينما البيوت التي يقطنها الناس هي التي تعرض للاعتداء وإحراق السيارات والمنازل، قتلوا شابًّا عمره 27 عامًا لا لسبب إلا لمساعدته مصابًا آخر ذهب لإنقاذه”.

شهيد وإصابات.. مئات المستوطنين يحرقون عشرات المنازل والسيارات لافي أديب رئيس بلدية ترمسعيا الفلسطينية واصفا ما جرى بـ "الإبادة": هذا ما حدث في البلدة التي أغلقت قوات الاحتلال مدخلها الوحيد#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FCUjyTacKA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2023

وشهدت الضفة الغربية تصعيدًا خلال الأسبوع المنصرم، بدأ الاثنين الماضي مع اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 65 آخرين، وإصابة 7 جنود إسرائيليين.

تبع ذلك مقتل 4 مستوطنين وإصابة مثلهم بجروح بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان استشهدا لاحقا، وإثر ذلك شن مستوطنون هجمات على عدد من البلدات الفلسطينية.

ويوم الأربعاء الماضي شن عشرات المستوطنين الإسرائيليين هجمات مكثفة على بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وأضرموا النيران في مساكن ومتاجر وحقول وأشجار زيتون، وحاول سكان القرية الدفاع عنها.