“هل الإنسانية واحدة؟”.. ناشطون يقارنون بين الغواصة المفقودة وقوارب الموت (فيديو)

أيام قليلة فصلت بين حادثة الغواصة المفقودة “تيتان” التي كان على متنها 5 مستكشفين قرب موقع حطام “تيتانيك”، وبين حادث قارب الموت الذي راح ضحيته مئات المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل اليونان.

وتعاطف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع أسر ركاب الغواصة الذين أُعلن عن مصرعهم في الحادث، ولكنهم قارنوا بين التعاطي مع الحادثين.

وظهرت المقارنة في عدد من الصور التي نشرها الناشطون للمركبتين جنبًا إلى جنب، ووضعوا عليها أرقامًا تُظهر عدد المفقودين في الحادثين.

وقارنت رسوم كاريكاتورية أيضًا بين الاهتمام بضحايا الحادثين، وأظهر أحدها الفرق بين جهود البحث الدولية التي سُخّرت للغواصة، في حين تُرك أكثر من 700 شخص عرضة للموت غرقًا دون من تسخير أي طواقم بحرية لإنقاذهم، بحسب الرسم.

ومن جهتها، سلطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء على هذا التناقض الصارخ، في بيان، قالت فيه “بينما يلتفت العالم إلى غواصة تيتان المفقودة، يغض الطرف في المقابل عن المأساة التي وقعت قبالة السواحل اليونانية”.

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الدولية في البيان “أكثر من 500 شخص صاروا في عداد الغرقى في واحدة من أسوأ حوادث غرق قوارب المهاجرين في التاريخ”.

Over 500 migrants and asylum seekers are presumed dead after their boat sank off the coast of Greece.

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, and the Greek coast guard spotted the boat hours before it capsized — but no one intervened in a safe and timely way. pic.twitter.com/Z481v6xiYb

— Human Rights Watch (@hrw) June 21, 2023