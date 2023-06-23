يقترب من التعبئة الرابعة.. هل ترفض إثيوبيا توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة؟ (فيديو)

قال إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، إن مصر لا تدخر جهدًا في الوصول إلى أي حل سياسي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن كل ما تطالب به مصر هو اتفاق مكتوب يوضح كيفية ملء السد وطريقة تصريف المياه.

وأشار إلى أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يأتي في إطار المحاولات الجادة لإيجاد الحلول وترحيب القاهرة بأي جهد دبلوماسي بعيدًا عن استخدام أي إجراءات وحلول أخرى.

وعن فشل كل جولات المفاوضات السابقة، وقرب اكتمال مرحلة التعبئة الرابعة، قال “إن هذا التصرف الأحادي لا توافق عليه مصر، كما أنه غير طبيعي في كل الأنهار الدولية”.

وشدد على ضرورة أن يكون هنالك اتفاق مكتوب يوضح احتياجات كلّ من إثيوبيا ومصر والسودان، لافتًا إلى أن عدم وجود هذا الاتفاق هو خروج عن القواعد العامة للأنهار الدولية.

وأشار إلى أن الأنهار الدولية لها تنظيم نص عليه اتفاق قانون المجاري المائية الدولية “لذلك لا بد من اتفاق مكتوب يوضح كيفية الملء والمدة الزمنية للملء وكمية الملء والتصريفات المائية لهذا السد”.

“ادعاءات كاذبة”

من جهته رأى الصحفي الإثيوبي زاهد زيدان، أن كل ما يقال حول تهرب أديس أبابا من توقيع اتفاق مع مصر، هو مجرد ادعاءات كاذبة، مؤكدًا أن “إثيوبيا دائمًا تريد أن تكون هناك اتفاقية عادلة ومنصفة يكون فيها مشاركة لحصص النيل”.

وحول “إعلان المبادئ” الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015، قال زيدان إنه لم يُذكر في تلك الاتفاقية تحديد لحصة كل بلد، موضحًا أن هذه الاتفاقية كانت “إطارية لإعلان المبادئ ولكي تستمر الدول الثلاث في إنجاز هذا المشروع، ووافق على ذلك الرئيس المصري ونظيره السوداني”.

وقال أيضًا إن الاتفاقات التاريخية في 1902 و1919 لم تكن إثيوبيا طرفًا موقعًا فيها لأنها كانت محتلة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الوحيدة التي وقع عليها الإمبراطور الإثيوبي، كانت لتأكيد أنه لن يغير مجرى هذا النهر “وسد النهضة سد حدودي لا يغير مجرى النهر بل يستفيد منه لتوليد الطاقة ثم تعود المياه إلى مجراها”.

التعبئة الرابعة

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، أمس، إن سد النهضة يقترب الآن من التعبئة الرابعة، مؤكدًا أن التعبئات الثلاث السابقة لم تحدث ضررًا بدول المصب.

وأكد -في كلمة خلال المنتدى الإفريقي حول الاستخدام العادل للأنهار العابرة للحدود في إفريقيا بمشاركة وزراء خارجية دول حوض النيل- أن سد النهضة مشروع وطني وإفريقي رافضًا تدخل جامعة الدول العربية في هذا الملف.