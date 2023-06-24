“نقطة ضعف مركزية في الهجوم المضاد الأوكراني”.. ألمانيا تورد 45 دبابة جيبارد إضافية لأوكرانيا

تعتزم ألمانيا توريد 45 دبابة أخرى من طراز جيبارد المضاد للطائرات إلى أوكرانيا، وفقًا لما ذكره كريستيان فرويدينج، رئيس مركز تقييم الوضع في أوكرانيا بوزارة الدفاع الألمانية.

وأوضح فرويدينج في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية ستنشرها غدا الأحد، أن هناك 34 دبابة تم توريدها بالفعل، و15 دبابة أخرى سيتم توريدها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف: “نعتزم بالإضافة إلى ذلك توريد ما يصل إلى 30 دبابة جيبارد أخرى بحلول نهاية العام وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة”.

وأعرب فرويدينج عن اعتقاده أن المدفعية المضادة للطائرات تمثل نقطة ضعف مركزية في الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني حاليًّا، وقال: “نبذل ما في استطاعتنا. لكن بالرغم من كل هذا، هل تمتلك أوكرانيا ما يكفي من الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات؟ لا بالتأكيد”.

ورأى فرويدينج أن أنظمة إيريس-تي إس إل إم أيه ستعمل إلى جانب دبابات جيبارد على تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن معدلات إصابة هذه الأنظمة لأهدافها “تقترب من 100%”.

وصرح فرويدينج بأن برلين أرسلت بالفعل قطعتين من هذا النظام إلى كييف “وسيتم توريد قطعتين أخريين في هذا العام وأربع قطع أخرى عام 2024”.

يذكر أن فرويدينج تولى رئاسة فريق عمل للتخطيط والقيادة في إطار عملية إعادة هيكلة داخل وزارة الدفاع الألمانية. وقال فرويدينج إن فريق التخطيط من أدوات التحول الزمني (مصطلح كان المستشار أولاف شولتس قد أطلقه بعد فترة وجيزة من وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا)، وإن هذا الفريق “يشارك في المسؤولية عن توافر قوات مسلحة لدينا تكون جاهزة للعمل ومستعدة للحرب في نهاية اليوم”.

ولفت فرويدينج إلى أن الدرس المستفاد من الحرب في أوكرانيا “يتلخص في جملة واحدة وهي: نحن بحاجة إلى قوات مسلحة جاهزة للعمل ومستعدة للحرب”.