استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي القدس

استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.

وصرح مكتب محافظة ضواحي القدس (الفلسطينية)، في بيان مقتضب بأن الشهيد هو إسحاق حمدي أمين العجلوني من بلدة كفر عقب.

ارتقاء منفذ عملية حاجز مخيم قلنديا البطولية التي أسفرت عن عدد من الجرحى فجر اليوم وهو إسحاق حمدي امين العجلوني من كفر عقب القدس. pic.twitter.com/G6Ut8ulpDk — ق.ض 𓂆 (@jalestinian2) June 24, 2023

وفي المقابل، قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها تمكنوا فجرًا من استهداف جنود الاحتلال بشكل مباشر على حاجز قلنديا شمال القدس بصليات كثيفة من الرصاص.

وأضافت في بيان: “اشتبك مقاتلونا مع القوات الموجودة على الحاجز من عدة محاور كما نؤكد أن هناك إصابات محققة بالمكان”.

مصادر محلية: "أصوات صراخ جنود الاحتلال بعد إطلاق النار الذي استهدف حاجز مخيم قلنديا شمال القدس". pic.twitter.com/gA16wrgcx3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 24, 2023

وتشهد الضفة الغربية منذ نحو أسبوع تصاعدا في التوتر، عقب عملية نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، استشهد خلالها 6 فلسطينيين، وتبعتها عملية إطلاق نار قرب رام الله قُتل فيها 4 إسرائيليين.