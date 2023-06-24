البيت الأبيض: نراقب الوضع في روسيا وبايدن أُطلع على ما يجري هناك

قال متحدث باسم الرئاسة الأمريكية إن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر تمرد مجموعة فاغنر على قيادة الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أُطلِع على ما يجري هناك.

وأضاف آدم هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “نحن نراقب الوضع وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذه التطورات”.

وكانت موسكو قد اتهمت يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر بالدعوة إلى “تمرد مسلح”.

بسبب قصف معسكرات قواته .. قائد فاغنر يعلن في تسجيل صوتي على حسابه عبر تلغرام تمرد قواته على قيادة الجيش الروسي ووزارة الدفاع الروسية تنفي قصف المعسكرات وتصفه باستفزاز إعلامي#الجزيرة_مباشر | #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/oh3FTOvVhr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2023

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين تحدثوا في وقت مبكر من يناير/ كانون الأول الماضي عن وجود صراع داخلي بين فرقة فاغنر العسكرية الخاصة والحكومة الروسية، وقد عملوا على جمع المعلومات ومراقبة الأحداث بشكل دقيق.

وأضافت الشبكة أنه “عندما توقف الصراع قليلا في وقت سابق من هذا العام، أعلن كبار المسؤولين الأمريكيين أنهم لاحظوا توترًا بين الكرملين وبريغوجين. وقالوا إنهم يعتقدون أن هذا التوتر سيزداد خلال الأشهر القادمة”.

وفي يناير الماضي، صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن فرقة فاغنر تصبح تدريجيًّا “مركز قوة منافسًا للجيش الروسي والقوات العسكرية الروسية الأخرى”.