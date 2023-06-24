سياسة

“تمرد مسلح”.. قائد فاغنر يعلن عبور قواته الحدود من أوكرانيا إلى روسيا ويتوعد “من يعترض طريقهم”

قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين (الفرنسية)
24/6/2023-|آخر تحديث: 24/6/202310:00 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال يفغيني بريغوجين رئيس جماعة فاغنر العسكرية الخاصة، إن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا، مضيفا أنهم مستعدون للمواصلة حتى النهاية في مواجهة الجيش الروسي.

وذكر بريغوجين في تسجيل صوتي منشور على تطبيق تليغرام أن مقاتلي فاغنر دخلوا مدينة روستوف في جنوب روسيا.

وأضاف أنه ورجاله سيدمرون كل من يعترض طريقهم.

وأعلن الكرملين السبت أن المدعي العام الروسي أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تحقيق بشأن “تمرد مسلح”، فُتِح إثر انتفاضة مجموعة فاغنر على قيادة الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المدعي العام إيغور كراسنوف أبلغ بوتين بـ”فتح تحقيق جنائي على صلة بمحاولة تنظيم تمرد مسلح”.

من جهته قال آدم هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض يراقب الوضع المتعلق بروسيا ومجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، مضيفا أنه سيتشاور مع الحلفاء والشركاء بخصوص تلك التطورات.

وكانت موسكو قد اتهمت يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر بالدعوة إلى “تمرد مسلح”.

المصدر : وكالات