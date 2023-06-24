“تمرد مسلح”.. قائد فاغنر يعلن عبور قواته الحدود من أوكرانيا إلى روسيا ويتوعد “من يعترض طريقهم”

قال يفغيني بريغوجين رئيس جماعة فاغنر العسكرية الخاصة، إن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا، مضيفا أنهم مستعدون للمواصلة حتى النهاية في مواجهة الجيش الروسي.

وذكر بريغوجين في تسجيل صوتي منشور على تطبيق تليغرام أن مقاتلي فاغنر دخلوا مدينة روستوف في جنوب روسيا.

وأضاف أنه ورجاله سيدمرون كل من يعترض طريقهم.

عاجل | قائد مجموعة #فاغنر: رجالي عبروا الحدود من #أوكرانيا إلى #روسيا وهم الآن في مدينة روستوف جنوبي روسيا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 23, 2023

وأعلن الكرملين السبت أن المدعي العام الروسي أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تحقيق بشأن “تمرد مسلح”، فُتِح إثر انتفاضة مجموعة فاغنر على قيادة الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المدعي العام إيغور كراسنوف أبلغ بوتين بـ”فتح تحقيق جنائي على صلة بمحاولة تنظيم تمرد مسلح”.

عاجل | رويترز عن مجلس الأمن القومي الأمريكي: نراقب تطورات الوضع في #روسيا وسنتشاور مع الحلفاء بشأنها#الولايات_المتحدة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 23, 2023

من جهته قال آدم هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض يراقب الوضع المتعلق بروسيا ومجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، مضيفا أنه سيتشاور مع الحلفاء والشركاء بخصوص تلك التطورات.

وكانت موسكو قد اتهمت يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر بالدعوة إلى “تمرد مسلح”.