بعد وصول قوات فاغنر.. مسلحون يطوقون مقر الشرطة في روستوف الروسية (فيديو)

أظهرت مقاطع مصورة نشرت، صباح السبت، من مدينة روستوف الروسية مسلحين يطوقون مبنى وزارة الداخلية في المدينة.

وفي الفيديو المنشور على “تليغرام”، لم تتضح هوية الرجال المسلحين.

كما نشرت مواقع إخبارية روسية صورا تظهر انتشار دبابات في محيط مبنى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر توجيه الدبابات أسلحتها إلى مبنى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف.

كما أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية، إيغور أرتاموف، توقف حركة المرور على طريق إم-4 عند الحدود الإدارية مع مقاطعة فورونيج.

عاجل | الأجهزة الأمنية الروسية: نبذل كل ما هو ضروري من أجل ضمان سلامة سكان مقاطعة #روستوف#روسيا #فاغنر — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 24, 2023

وكان حاكم منطقة روستوف المجاورة لأوكرانيا قد دعا مساء السبت السكان إلى ملازمة منازلهم، في مواجهة تمرد مجموعة فاغنر التي ادعت أنها دخلت العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه.

وكتب فاسيلي غولوبيف على تليغرام “القوات الأمنية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سكان المنطقة. أطلب من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة”.

وقالت وكالة نوفوستي الروسية إن “الوضع في وسط مدينة روستوف يتسم بهدوء”.

وأعلنت السلطات في المناطق الروسية الجنوبية اتخاذ تدابير لضمان الأمن العام، بعدما ألمح يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة إلى أنه يخطط للإطاحة بالقيادة العسكرية في روسيا.