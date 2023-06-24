أقر بصعوبة الوضع في روستوف.. بوتين: تمرد فاغنر خيانة وردنا عليه سيكون صارما وقاسيا (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب استثنائي نقله التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن “التمرد المسلح” لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة “خيانة”، وإن الرد على العصيان والتمرد سيكون صارما وقاسيا.

وأضاف بوتين “نواجه تمردا مسلحا، وهناك من تم جرهم بالخداع للانضمام إليه، وهذا التمرد المسلح طعنة في الظهر وسندافع عن دولتنا، ونواجه الخونة الذين يسعون إلى مصالحهم الشخصية على حساب أمن البلاد”.

وأعلن بوتين أنه تحدث إلى قادة كل المحاور العسكرية بعد دخول قوات فاغنر مقاطعة روستوف، وأن الوضع في مقاطعة روستوف ما زال صعبا، مضيفا: “سأقوم بكل ما في وسعي بوصفي رئيسا للبلاد بالدفاع عنها ولا مفر للمتمردين والخونة من عقابنا”.

وروستوف مدينة بالجنوب قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر إن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية فيها.

وقال بوتين إنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا، وإن “التمرد على الشعب ورفاق القتال طعنة في ظهرنا، ونواجه اليوم خيانة للوطن والشعب، وهناك من يحاولون دفع البلاد نحو الفوضى والحرب الأهلية وردنا عليهم سيكون قاسيا”.

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية تلقت الأوامر اللازمة لتحييد “أولئك الذين نظموا التمرد المسلح”، وأن الأجهزة الأمنية “تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في مقاطعة روستوف”.

وهدد بوتين قائد فاغنر بقوله “من نظم التمرد المسلح فقد خان روسيا وسيتحمل مسؤولية ذلك”.

وكان قائد مجموعة فاغنر قد دعا، أمس الجمعة، إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتهمها بقتل عدد كبير من مقاتليه بقصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتهام نفته وزارة الدفاع الروسية، مطالبة مقاتلي يفغيني بريغوجين باعتقاله بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح.