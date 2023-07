“تحوّل إلى حسين أوباما”.. حاكم آسام الهندية يتوعد المسلمين ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي الأسبق

أحدثت تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن وضع المسلمين في الهند صدى كبيرًا، وكان أبرز الردود عبر المنصات هي تغريدة حاكم ولاية آسام الهندية هيمانتا سارما، أمس الجمعة، التي وُصفت بالمعادية للمسلمين.

واستنكر حاكم ولاية آسام هيمانتا سارما تصريحات أوباما في تغريدة عبر حسابه الرسمي قائلًا “هناك الكثير من (حسين أوباما) في الهند نفسها، يجب أن نعطي الأولوية للتعامل معهم قبل التفكير في الذهاب إلى واشنطن، ستتصرف شرطة آسام وفقًا لأولوياتنا الخاصة”.

There are many Hussain Obama in India itself. We should prioritize taking care of them before considering going to Washington. The Assam police will act according to our own priorities. https://t.co/flGy2VY1eC

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد طالب في حديثه مع شبكة (سي إن إن) القيادة الأمريكية بضرورة مناقشة أوضاع الأقليات، وأبرزها المجتمع الإسلامي في الهند.

وقال أوباما “إذا التقى الرئيس برئيس الوزراء مودي، فإن حماية الأقلية المسلمة في الهند ذات الأغلبية الهندوسية أمر يستحق الذكر”.

وأضاف الرئيس الأسبق “أرى أن الرئيس مودي مدعو إلى حماية حقوق الأقليات العرقية في الهند، فهناك احتمال قوي أن تبدأ الهند في مرحلة ما بالتفكك، وقد رأينا في تجارب سابقة ما يحدث عندما تبدأ الصراعات الداخلية الكبيرة تتفاعل”.

وهاجمت سوبريا شريناتي، المتحدثة الرسمية باسم حزب المؤتمر الوطني المعارض، الحكومة الهندية بسبب تغريدة حاكم آسام قائلة “لقد تحوّل (صديقي باراك) إلى (حسين أوباما)”.

‘My friend Barack’ is now Hussain Obama!

Actually Himanta has answered what PM Modi was asked at White House.

His insinuation – about President Obama being a muslim and Indian Muslims need to be taught a lesson – was the question’s premise.

What is the PM, MEA and Govt of… https://t.co/a5HISKtsWY

— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) June 23, 2023