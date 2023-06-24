تدابير أمنية مشددة وفرض “نظام لمكافحة الإرهاب” في موسكو ومناطق روسية

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين السبت اتخاذ تدابير “لمكافحة الإرهاب” في العاصمة الروسية بعدما توعد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين باستهداف القيادة العسكرية.

كذلك أعلنت سلطات منطقتي روستوف المجاورة لأوكرانيا وليبيتسك اتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وكتب سوبيانين على تلغرام “بفعل المعلومات التي ترد، تجري أنشطة لمكافحة الإرهاب حاليا في موسكو بهدف تعزيز التدابير الأمنية”، مؤكدا اتخاذ الإجراءات كافة لمواجهة أي أعمال “إرهابية” في موسكو. كما ألغيت جميع الفعاليات العامة بعد تفعيل إجراءات مكافحة “الإرهاب”.

وأفادت وكالة تاس الروسية بتشديد الإجراءات الأمنية في موسكو ووضع المباني الحكومية ومنشآت البنية التحتية المهمة تحت الحراسة.

كما فرض “نظام عملية لمكافحة الإرهاب” في موسكو ومنطقتها، على ما أعلنته اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب السبت.

وأوضحت اللجنة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أنه “من أجل منع هجمات محتملة، فرض هذا النظام أيضا في منطقة فورونيج الواقعة على الحدود مع أوكرانيا”. ويعزز هذا الإجراء صلاحيات الأجهزة الأمنية ويسمح لها بالحد من الحركة.

وفي جنوب روسيا، دُعي السكان في منطقة روستوف التي تؤكد مجموعة فاغنر أنها دخلتها، إلى لزوم منازلهم.

وكتب حاكم المنطقة فاسيلي غولوبيف على تلغرام “القوات الأمنية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سكان المنطقة. أطلب من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة”.

وبعد ذلك دعت السلطات سكان مدينة روستوف، مركز المنطقة، إلى تفادي التوجه إلى وسطها. وأفادت منشورات وصور على الإنترنت بوجود مسلحين عند مشارف مبانٍ رسمية.

كذلك أعلن حاكم منطقة ليبيتسك الواقعة على مسافة 420 كلم من موسكو اتخاذ “تدابير أمنية معززة”.

وكتب إيغور أرتامونوف على تلغرام “سنعير اهتماما خاصا للبنى التحتية الحساسة” داعيا السكان إلى “الحفاظ على الهدوء” وعدم التوجه إلى المناطق الروسية الجنوبية المحاذية لأوكرانيا.