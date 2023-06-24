تشمل شركات إيرانية.. حزمة عقوبات أوربية جديدة لروسيا

تبنى الاتحاد الأوربي، أمس الجمعة، حزمة عقوبات هي الحادية عشرة لروسيا؛ بسبب حربها على أوكرانيا.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوربي في بيان، أنه قدم إجراءات تهدف إلى تعزيز العقوبات الحالية ومنع التحايل عليها.

وبموجب القرار، أدرج الاتحاد الأوربي 87 كيانا جديدا ضمن القائمة السوداء التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي. ومن ثم فستواجه تلك الكيانات قيود تصدير أكثر صرامة على السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري).

وتشمل القائمة 4 شركات إيرانية تزوّد روسيا بطائرات مسيّرة عسكرية، إلى جانب شركات من دول أخرى ساهمت في التحايل على الحظر التجاري.

كما حظر التكتل أيضًا عبور مزيد من السلع والتكنولوجيا المصنّعة في الاتحاد الأوربي التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، إلى الأراضي الروسية.

​​​​​​​وسحب القرار رخص البث من 5 وسائل إعلامية على صلة وثيقة بالدولة الروسية.

وقد وصفت روسيا حزمة العقوبات بأنها غير شرعية وتقوّض الامتيازات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن هذه الخطوة عمل غير ودّي، معلنة في المقابل توسيع موسكو رقعة العقوبات المفروضة على مسؤولي وممثلي الاتحاد الأوربي.

وأوضح البيان أن العقوبات الروسية الجديدة استهدفت ممثلين لوكالات إنفاذ القانون، والمنظمات الحكومية والتجارية في بلدان الاتحاد الأوربي ومواطني دوله الأعضاء المشاركين في تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف.

وأضاف أن القيود تم تمديدها أيضا لتشمل برلمانيي الاتحاد الأوربي الذين يروجون للأجندة المناهضة لروسيا.

وقالت الوزارة إن أي أعمال غير ودية من جانب الدول الغربية، ستقابل بالرد المناسب، في الوقت المناسب.