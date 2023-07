تمرد فاغنر.. دول أوربية تراقب التطورات في روسيا مع تصاعد التوتر بين الشريكين السابقين

أعلنت دول أوربية، اليوم السبت، أنها تراقب من كثب تطورات الأحداث في روسيا جراء التصعيد بين الكرملين ومجموعة فاغنر شبه العسكرية.

وحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مجموعة فاغنر والقوات الروسية على التصرف بمسؤولية وحماية أرواح المدنيين مع تصاعد التوتر بين الشريكين السابقين.

وقال سوناك إنه سيتواصل مع زعماء الدول الحليفة وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف “نراقب الوضع من كثب، لأنه يتطور على الأرض بينما نتحدث”.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في بيان، إن “العدوان ضد أوكرانيا يتسبب في زعزعة الاستقرار داخل الاتحاد الروسي”.

كما حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، عبر تويتر، مواطني بلاده في روسيا على توخي الحذر.

Il Ministero degli Esteri è in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Mosca. Al momento nessuna criticità per i connazionali in #Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell'Unità di Crisi 0636225.

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 24, 2023