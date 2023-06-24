حذرت من اضطرابات.. بريطانيا: قوات فاغنر تستهدف الوصول إلى موسكو وروسيا تواجه أكبر تحد في الآونة الأخيرة

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن الدولة الروسية تواجه أكبر تحدّ أمني لها في الآونة الأخيرة، وذلك في أعقاب ما قالت إنه تحرك لقوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة صوب موسكو على ما يبدو.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب استثنائي نقله التلفزيون اليوم السبت، إن “التمرد المسلح” لمجموعة فاغنر خيانة، وإن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة مخابراتية دورية أنه “على مدار الساعات المقبلة، سيكون ولاء قوات الأمن الروسية، وخاصة الحرس الوطني الروسي، مهمًّا لتحديد المسار الذي ستمضي فيه هذه الأزمة”.

وأضافت الوزارة “يمثل هذا التحدي الأكبر للدولة الروسية في الآونة الأخيرة”.

وقالت بريطانيا إن قوات فاغنر عبرت أجزاء من أوكرانيا تسيطر عليها روسيا إلى موقعين على الأقل في روسيا، وإنها احتلت “بشكل شبه مؤكد” مواقع أمنية رئيسية في مدينة روستوف، بما في ذلك المقر الذي يدير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت بريطانيا “تتحرك مزيد من وحدات فاغنر إلى الشمال عبر فورونيج أوبلاست، وتستهدف بشكل شبه مؤكد الوصول إلى موسكو”.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه “مع وجود أدلة محدودة للغاية على وقوع قتال بين فاغنر والقوات الروسية، من المرجح أن البعض لم يقاتلوا وأذعنوا لفاغنر”.

اضطرابات

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية من خطر حدوث اضطرابات في أنحاء روسيا خلال تحديث لتوجيهاتها للمسافرين اليوم السبت.

وقالت الوزارة “هناك تقارير عن توتر عسكري في منطقة روستوف وخطر حدوث مزيد من الاضطرابات في أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في الخيارات المتاحة لرحلات الطيران للعودة إلى المملكة المتحدة”.

وأبقت الحكومة البريطانية تحذيرها من السفر إلى روسيا.