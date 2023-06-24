دوي انفجارات وإطلاق نار بالقرب من المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف الروسية (فيديو)

نشرت وكالة (سبوتنيك) الروسية لقطات لدوي طلقات نارية قالت إنها بالقرب من المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف، بينما رُصدت حركة غير اعتيادية لعدد كبير من النساء والأطفال يهرعون إلى الشارع بحثًا عن ملاذ آمن.

ووفقًا لمراسل الوكالة، فقد سُمع دوي 3 انفجارات أخرى بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة.

وفي تغطيتها المتواصلة لما وصفته بتطورات “التمرد المسلح” في روسيا، أوضحت الوكالة أن الأجهزة الأمنية الروسية تتعامل مع دعوة العصيان المسلح التي أطلقها مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

روسيا.. المدنيون يبثون بثًا مباشرًا لهجوم قوات فاغنر على مقر وزارة الدفاع الروسية في روستوف pic.twitter.com/LMR7GzTX3h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2023

وقال حاكم روستوف إن كل شيء يسير بسلاسة في المنطقة كالدواء والصناعة والأسواق، كما تتوفر الإمدادات الغذائية والوقود.

من جهته، وصف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الوضع في العاصمة الروسية بأنه صعب.

وقال إنه تقرر إعلان الاثنين المقبل يوم عطلة في موسكو باستثناء المؤسسات الحكومية والشركات ذات طبيعة العمل المستمر، والصناعة الدفاعية، والخدمات المدنية.

أكد قائد مجموعة #فاغنر يفغيني #بريغوجين أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة #روستوف الروسية والذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على #أوكرانيا وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار

ولفت بريغوجين إلى أن رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف "هرب من هنا عندما اكتشف أننا… pic.twitter.com/kRZSmzBBCt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2023

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من مداخل العاصمة موسكو، وتم وضع نقطة تفتيش معززة بقاذفة قنابل يدوية وناقلة جند مصفحة عند مخرج طريق موسكو الدائري بالقرب من منطقة ياسينيفو.

وبعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي، استعان الجيش الروسي بقوات فاغنر لقتال القوات الأوكرانية، وانتقد قائد فاغنر أكثر من مرة أداء قيادة الجيش الروسي في أوكرانيا.

وفي 23 يونيو/حزيران الجاري، أعلن قائد فاغنر تمرده على قيادة الجيش الروسي، واقتحمت قواته مقاطعة روستوف الروسية. ووصف بوتين ذلك بأنه خيانة، متوعدًا بالرد بقسوة وصرامة، وتعهد بإعادة الاستقرار إلى روستوف.