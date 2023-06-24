بيلاروسيا تتوسط.. قائد فاغنر يأمر مقاتليه بالعودة إلى قواعدهم “حقنا للدماء” (تسجيل صوتي)

أعلن رئيس مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، أنه أمر مقاتليه الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

وقال بريغوجين في تسجيل صوتي بثه مكتبه “نحن سعداء للغاية لأننا تمكنّا حتى الآن من تجنب إراقة الدماء. لقد انطلقنا في 23 يونيو (حزيران) في مسيرة من أجل العدالة، وفي يوم واحد وصلنا إلى بُعد 200 كيلومتر من موسكو”.

وأضاف “طوال هذا الوقت، لم نسفك قطرة واحدة من دماء مقاتلينا”.

وتابع “الآن هو الوقت الذي يمكن فيه إراقة الدماء. لذلك، وإدراكًا منّا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أن دماء روسية ستراق على أحد الجانبين، فنحن ندير وجهة أرتالنا ونعود إلى المعسكرات الميدانية وفقًا للخطة”.





وأتى تصريح بريغوجين عقب إعلان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن رئيس مجموعة فاغنر أبلغه، السبت، موافقته على “وقف تحركات” مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وقالت الرئاسة البيلاروسية في بيان إن “بريغوجين وافق على اقتراح لوكاشنكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات”.

وذكر البيان أن الوساطة جرت بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستمرت طوال اليوم.

وأضاف “ما هو مطروح الآن مقبول تمامًا لحل الوضع، مع ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر”.

وأوضح البيان أن بوتين أطلع، صباح السبت، نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوبي روسيا مع مجموعة “فاغنر”، واتفقا على العمل المشترك.

وأشار البيان إلى أن رئيس بيلاروسيا اتفق مع نظيره الروسي على إجراء محادثات مع رئيس “فاغنر”، لافتًا إلى أنها استمرت طوال اليوم، ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا.

وصباح السبت، أعلن بريغوجين وصول قواته إلى مدينة “روستوف نا دون” الروسية، ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.





ووصف الرئيس الروسي في خطاب متلفز دخول قوات فاغنر شبه العسكرية إلى المدينة ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ”التمرد المسلح”.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن تصريحات مؤسس فاغنر تُمثل دعوة إلى نزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس.