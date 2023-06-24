رمضان قديروف يعلن دعم بوتين ويصف تمرد قائد فاغنر بالخيانة

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم السبت، إن قواته مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ولاستخدام “أساليب قاسية إن لزم الأمر”.

ووصف قديروف في بيان تحرك بريغوجين بأنه “خيانة” و”طعنة في الظهر”.

وقال قديروف في تصريحات، نقلتها وكالة سبوتنيك اليوم إنه يؤيد “تماما كل كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مشددا على أنه “يجب القضاء على التمرد المسلح” الذي دعا له مؤسس شركة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.

وأضاف: “لدينا قائد أعلى منتخب من قبل الشعب يعرف الوضع برمته بأدق التفاصيل بشكل أفضل من أي استراتيجي”.

وأكد قديروف أنه “يجب القضاء على التمرد، وإذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة، فنحن مستعدون”. وأضاف أن “مقاتلي وزارة الدفاع والحرس الروسي في جمهورية الشيشان قد غادروا إلى مناطق التوتر”.

وقال: “سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وحدة روسيا وحماية دولتنا”.

وشدد على أن “أمن الدولة وتماسك المجتمع الروسي في مثل هذه اللحظة فوق كل شيء”، مشيرا إلى أن “ما يحدث ليس إنذارا لوزارة الدفاع ولكنه تحد للدولة ويجب على الجميع الاتحاد ضده”.

وقال: “انظر كيف يستغل أعداؤنا في الغرب هذا الوضع، كم عدد الأكاذيب، وكم عدد النداءات الكاذبة التي تخيف مواطنينا وتخلق خطر حدوث حالة مزعزعة للاستقرار، وهذه هي النتائج المتوقعة لمحاولة بريغوجين الغادرة”.

وطالب قديروف جنود الجيش الروسي بعدم الاستسلام لأي “استفزازات”.

وتعهد بوتين بأنه سيسحق ما وصفه بأنه تمرد مسلح، بعدما قال بريغوجين إنه سيطر على مدينة في جنوب روسيا في إطار محاولة للإطاحة بالقيادة العسكرية.