شاهد: استهداف قافلة من قوات فاغنر بقصف جوي في مقاطعة فورونيج

قال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، اليوم السبت، إن قواته تتعرض للقصف بالمدفعية والهليكوبتر.

وقد نُشرت صور قال متداولوها إنها لقصف جوي استهدف قافلة عسكرية لقوات فاغنر على الطريق السريع إم4 في مقاطعة فورونيج.

وفي رسالة صوتية جديدة نشرها المكتب الصحفي للمجموعة، قال بريغوجين إن رجاله تعرضوا لنيران المدفعية وطائرات الهليكوبتر وهم في طريقهم إلى روستوف.

وأضاف أنه يعتقد أنه يحظى بدعم الشعب الروسي لما يسميه مسيرته “من أجل العدالة”.

وأكد قائد مجموعة فاغنر أنه سيطر على مقر الجيش الروسي في روستوف في جنوب روسيا من دون إطلاق نار. وقال إنه يحظى بتأييد سكانها.

وفي رسالة صوتية، قال بريغوجين الذي اتهمه الرئيس فلاديمير بوتين بالخيانة: “لماذا نحظى بتأييد البلاد؟ لأننا نشق مسيرة من أجل العدالة”. وأضاف “دخلنا روستوف، وبدون إطلاق رصاصة واحدة سيطرنا على مبنى المقر العام” للجيش.

وطلبت السلطات في منطقة ليبيتسك الروسية، اليوم السبت، من السكان البقاء داخل منازلهم لأسباب أمنية.

وصدر التحذير وسط تقارير عن أن مجموعة فاغنر تعبر المنطقة في طريقها إلى موسكو.