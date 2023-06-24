قائد فاغنر: سيطرنا على مقر الجيش الروسي في روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة (فيديو)

قال قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، السبت، إن قواته سيطرت على مقر الجيش الروسي في روستوف جنوبي روسيا من دون إطلاق رصاصة واحدة، مؤكدا أنه “يحظى بتأييد سكانها”.

وقال بريغوجين الذي اتهمه الرئيس فلاديمير بوتين بالخيانة، في رسالة صوتية، “لماذا نحظى بتأييد البلاد؟ لأننا نشق مسيرة من أجل العدالة”.

وأضاف “دخلنا روستوف، وبدون إطلاق رصاصة واحدة سيطرنا على مبنى المقر العام” للجيش.





وقال قائد فاغنر، في وقت سابق، إن قواته عبرت الحدود من أوكرانيا إلى روسيا، مضيفا أنهم مستعدون للمواصلة حتى النهاية في مواجهة الجيش الروسي.

وذكر بريغوجين في تسجيل صوتي منشور على تطبيق تلغرام أن مقاتلي فاغنر دخلوا مدينة روستوف في جنوب روسيا. وأضاف أنه ورجاله سيدمرون كل من يعترض طريقهم.

واتهمت روسيا في وقت سابق، الجمعة، بريغوجين بالدعوة إلى تمرد مسلح بعدما زعم من دون إظهار أدلة أن القيادة العسكرية الروسية قتلت عددا ضخما من مقاتليه في ضربة جوية، وتعهد بالانتقام لهم.