قائد فاغنر يعلن سيطرة قواته على منشآت نفطية قرب فورونيج (فيديو)

أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، صباح السبت، سيطرة قواته على منشآت نفطية قرب مقاطعة فورونيج بجنوب غرب روسيا.

ونشر بريغوجين مقاطع فيديو توضح المواقع التي سيطر عليها. وقال قائد فاغنر، في وقت سابق إن قواته عبرت الحدود من أوكرانيا إلى روسيا، مضيفا أنهم مستعدون للمواصلة حتى النهاية في مواجهة الجيش الروسي.

وأقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، في خطاب بأن الوضع “صعب” في روستوف حيث يقول قائد مجموعة فاغنر إنه يسيطر على مواقع عسكرية، منها المطار.

وقال “ستُتَّخذ تدابير حاسمة لاستقرار الوضع في روستوف. ما زال الوضع صعبا”، موضحا أن عمل “هيئات وإدارات مدنية وعسكرية معطل بحكم الأمر الواقع” في هذه المدينة الواقعة في جنوب روسيا، حيث يقع مقر القيادة العسكرية الروسية للهجوم على أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي أنه لن يسمح بحدوث “حرب أهلية” جديدة في روسيا وتعهّد باتخاذ إجراءات “حازمة” ضد “التهديد القاتل” الذي يمثّله التمرد المسلح لمجموعة فاغنر.

ووصف بوتين تمرد مجموعة فاغنر بأنه “طعنة في الظهر”، متّهما قائدها يفغيني بريغوجين بـ”خيانة” روسيا بدافع “طموحات شخصية”.

وقال “إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا”، وأضاف “ما نواجهه ليس إلا خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية” لبريغوجين، مؤكدا أن المتمردين “سيعاقبون حتمًا”.