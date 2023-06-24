قادة بالجيش الروسي يردون على إعلان قائد “فاغنر” التمرد.. والجيش الأوكراني يعلق

دعا الجنرال الروسي النافذ سيرغي سوروفكين، الجمعة، مقاتلي فاغنر إلى “التوقّف” والعودة إلى ثكناتهم “قبل فوات الأوان”، وذلك بعيد دعوة قائد المجموعة يفغيني بريغوجين الجيش إلى الانتفاض على القيادة العسكرية.

وقال سوروفكين في تسجيل فيديو بثّه على تطبيق تلغرام صحفي في التلفزيون الرسمي الروسي “أخاطب مقاتلي مجموعة فاغنر وقادتها.. نحن من الدم نفسه، نحن محاربون. أطلب (منكم) أن تتوقفوا قبل فوات الأوان، يجب الانصياع لإرادة وأوامر الرئيس الروسي المنتخب من الشعب”.

بدوره قال النائب الأول لرئيس هيئة الأركان الروسية إنه مهما كانت نيات فاغنر فإن ما جرى ضربة لرئيس البلاد وضربة كبرى لصورة روسيا.

عاجل | النائب الأول لرئيس هيئة الأركان الروسية: مهما كانت نوايا #فاغنر فما جرى ضربة لرئيس البلاد وضربة أكبر لصورة #روسيا

· مثل هذا الاستفزاز من جانب قائد فاغنر لا يمكن القيام به إلا من قبل أعداء البلاد#الحرب_الروسية_الأوكرانية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 23, 2023

وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن جهاز أمني أنه تم تشديد إجراءات الأمن مساء الجمعة في المقرات الحكومية ومنشآت النقل وغيرها من الأماكن الهامة في العاصمة الروسية موسكو.

واتهمت السلطات الروسية قبل ساعات يفغيني بريغوجين رئيس جماعة فاغنر العسكرية الخاصة بتنظيم تمرد مسلح بعد تعهده بالانتقام لما قال إنه قتل الجيش الروسي لألفين من مقاتليه، على الرغم من أنه لم يقدم أدلة على ذلك.

عاجل | نائب قائد القوات الروسية في #أوكرانيا: أدعو قوات #فاغنر للعودة لمواقعها والالتزام بقرارات القيادة العامة للقوات

· لايجوز اللعب لصالح العدو في هذا الوقت والعدو ينتظر توتر الوضع الداخلي

· يمكن حل المشاكل بالطرق السلمية وتحت قيادة القائد العام للقوات الرئيس #بوتين — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 23, 2023

وأعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه “يراقب” الخلاف الناشئ بين فاغنر والقيادة العسكرية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة على تويتر “نحن نراقب” الوضع، في حين أعلن قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو لودانوف أنّ فاغنر والجيش الروسي بدأ “بعضهما يفترس بعضًا للحصول على السلطة والمال”.