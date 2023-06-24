محلل سياسي روسي: وساطة بيلاروسيا نجحت في تجنب سيناريو الحرب الأهلية (فيديو)

قال الخبير والمحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف إن الوساطة التي قام بها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو مكّنت روسيا من تجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في الحرب الأهلية التي كانت ستعم كل التراب الروسي.

وقال سيدروف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، إن المفاوضات الطويلة التي خاضها لوكاشنكو ورئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين انتهت إلى “احتواء الأزمة وظهور بوادر حقيقة للانفراج”.

وأضاف “من الواضح تمامًا أنه لو استمر تحرّك قوات فاغنر نحو العاصمة موسكو، فإن “روسيا ستكون معرضة لخطر الحرب الأهلية التي ستنتشر على نطاق واسع في جميع الأراضي الروسية”.

وقال قائد فاغنر، في وقت سابق اليوم، إنه أمر مقاتليه الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.

وأضاف بريغوجين في تسجيل صوتي بثّه مكتبه أن مقاتلي المجموعة تقدموا مسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية.





وتابع بريغوجين “الآن ليس هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه الدماء، لذلك فإن أرتالنا العسكرية ستعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقًا للخطة”.

وشدد الخبير الروسي على أنه خلال المفاوضات بين الرئيس البيلاروسي وقائد مجموعة فاغنر، تم الاتفاق على تقديم حماية أمنية لجميع مقاتلي فاغنر بعد عودتهم إلى معسكراتهم في حين أن المستقبل العسكري والسياسي لقائد المجموعة يظل غامضًا.

وقال إن بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتصريحاته “عن الوضع الخطير في روسيا وإمكانية لجوئه إلى سحق التمرد واعتماد توصيف الخيانة”، كلها تفيد بأن المستقبل العسكري لمجموعة فاغنر يستوجب تبعيتها الكاملة لقائد الجيش الروسي، في حين أن مستقبل قائد المجموعة يفغيني بريغوجين أصبح موضع تساؤل كبير.