“هذه ليست سوى البداية”.. معارض روسي يدعو إلى “مساعدة” قائد فاغنر ضد “نظام بوتين”

دعا المعارض ورجل الأعمال الروسي المقيم في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي، اليوم السبت، الروس إلى دعم قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، الذي تعهد بإسقاط القيادة العسكرية الروسية.

وكتب خودوركوفسكي على تليغرام “نعم، حتى الشيطان يجب مساعدته إذا ما قرر مواجهة هذا النظام. ونعم، هذه ليست سوى البداية”.

" الملياردير الروسي المعارض ميخائيل خودوركوفسكي من على قناته بالتلغرام |

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" يدعوا المواطنين الروس إلى تأييد قوات #فاغنر وعدم معارضتهم pic.twitter.com/D4natIW7wp — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) June 24, 2023

وكان قائد مجموعة فاغنر قد دعا أمس الجمعة إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي بعدما اتهمها بقتل عدد كبير من مقاتليه بقصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتهام نفته وزارة الدفاع الروسية، مطالبة مقاتلي فاغنر باعتقال قائدهم بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح.

وأكّد قائد فاغنر أنّه وأعضاء مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا “مُستعدّون للموت من أجل الوطن الأم وتحرير الشعب الروسي”، من التسلسل الهرمي العسكري الذي أعلن دخوله في تمرد عليه.

وتعهد بريغوجين اليوم السبت بأن يذهب حتى النهاية وأن يدمر كل ما يعترض طريقه، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال في رسالة صوتية على تليغرام “نواصِل وسنذهب حتى النهاية”، وذلك بعد إعلانه أن قواته اجتازت حدود الدولة الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا.