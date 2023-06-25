“إرهاب قومي”.. قادة أمنيون إسرائيليون يتعهدون بالتصدي لهجمات المستوطنين على قرى فلسطينية

وصف قادة أمنيون إسرائيليون أمس السبت هجمات المستوطنين على قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بأنه “إرهاب قومي” يستدعي تكثيف إجراءات المواجهة.

جاء ذلك في تصريحات أثارت غضب وزراء منتمين لليمين المتطرف في الحكومة.

وشهد الأسبوع الماضي هجمات شنها عشرات المستوطنين الإسرائيليين على بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى تنديد دولي وقلق من البيت الأبيض.

بيان مشترك لرئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة: تجري في الأيام الأخيرة في يهودا والسامرة اعتداءات عنيفة من جانب مواطنين إسرائيليّين ضد فلسطينيّين أبرياء. تنافي هذه الاعتداءات كلّ قيمة أخلاقيّة ويهوديّة وهي إرهاب قومي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ونحن ملتزمون بالتصدي لها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 24, 2023

وأمس السبت قال فلسطينيون إن مستوطنين أضرموا النار في منزلين على الأقل بقرية أم صفا الفلسطينية القريبة من رام الله. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ألقى القبض على مشتبه به واحد على الأقل.

في وقت نتابع أخبار ميليشيا فغنر وبوتين. قطعان المستوطنين اليهود يواصلون تنفيذ جرائمهم الإرهابية. هاجموا ظهر اليوم قرية "أم صفا" الفلسطينية وأحرقوا منازل وسيارات وعاثوا في الأرض فسادا. في ظل حماية الجيش. سابع عمل ارهابي ضد قرى فلسطينية طبعا حرمة السبت لم تمنعهم. إرهاب محمود. pic.twitter.com/wSGdALhG5m — د.صالح النعامي (@salehelnaami) June 24, 2023

وفي بيان مشترك قال قادة الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل إن أفعال المستوطنين ترقى إلى حد “الإرهاب القومي”، وتعهدوا بالتصدي له.

وقالوا إن الجيش سيعزز قواته في المنطقة للتصدي لهذا العنف، فيما سيطور جهاز الأمن الداخلي عمليات الاعتقال بما في ذلك “الاحتجاز الإداري” الذي يعني إمكانية احتجاز أي مشتبه به دون اتهام.

وتستخدم إسرائيل هذا الأسلوب على نطاق واسع ضد المشتبه بهم من الفلسطينيين في قضايا أمنية، ونددت به الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.

مصادر محلية: "مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في قرية ترمسعيا شمال رام الله" pic.twitter.com/pRxXVjQLBn — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 25, 2023

وأثار البيان انتقادات حادة من عضوين في حكومة نتنياهو القومية المتشددة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “محاولة مساواة الإرهاب العربي القاتل بأعمال مدنية معادية، مهما كانت خطيرة، غير أخلاقية وخطيرة”.

ودعا سموتريتش قوات الأمن إلى تكثيف جهودهم ضد هجمات الفلسطينيين، فيما طالب المستوطنين بالامتناع عن “تطبيق القانون بأيديهم”.

وأيد وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تصريحات سموتريتش، وسبق أن أدين لدعمه الإرهاب والتحريض ضد العرب.

وعبر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الجمعة عن مخاوفه بسبب هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وذلك في اتصال مع نظيره الإسرائيلي.