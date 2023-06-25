الكرملين يعلن موقفه من قائد فاغنر وقواته بعد إنهاء التمرد المسلح على القيادة الروسية

أعلن الكرملين أن الإجراءات العقابية الجنائية ضد يفغيني بريغوجين قائد مجموعة “فاغنر” الروسية شبه العسكرية الخاصة، بسبب الانتفاضة المسلحة التي قامت بها ضد القيادة العسكرية الروسية، قد تم وقفها، لافتًا إلى أنه سيغادر إلى بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال إفادة صحفية “سيتم إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وسيتوجه هو نفسه إلى بيلاروسيا”.

وتابع أن مقاتلي “فاغنر” الذين شاركوا في “التمرد المسلح” لن تتم مقاضاتهم، مضيفًا “لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة”.

وأردف بيسكوف “تم التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة فاغنر إلى قواعدها”، مضيفًا أن المقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد سيُسمح لهم بالانضمام رسميا إلى الجيش الروسي.

ومساء السبت، أوقف رئيس مجموعة “فاغنر” المسلحة يفغيني بريغوجين تقدم قواته نحو موسكو مما أبعد روسيا عن أخطر أزمة أمنية منذ عقود.

وأعلن أنه أمر مقاتليه الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.





وتفجر الخلاف بين بريغوجين وكبار ضباط الجيش الروسي مع استيلاء مقاتلي المجموعة العسكرية الخاصة على مقر رئيسي للجيش في جنوبي روسيا ثم توجههم شمالًا نحو العاصمة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أنه “من غير الوارد” أن يؤثر تمرد “فاغنر” المجهَض على خطط روسيا في أوكرانيا.

وأضاف أن موسكو ممتنة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لتوسطه في الأزمة.

تجنب حمّام دم

وأكد الكرملين أنه وافق على إبرام اتفاق مع فاغنر التي نفّذت تمردًا مسلحًا “لتجنب حمّام دم”، وذلك رغم تعهد بوتين في وقت سابق بمعاقبة من شاركوا في التمرد.

وقال بيسكوف إن “الهدف الأسمى هو تجنب حمّام دم وصدام داخلي واشتباكات لا يمكن التنبؤ بنتائجها”، مضيفًا أن جهود الوساطة التي بذلها لوكاشنكو رمت إلى تحقيق هذا الهدف.

وأحجم بيسكوف عن الإفصاح عما إذا كان قد تم تقديم تنازلات إلى بريغوجين بخلاف ضمانات بسلامته، وهو أمر قال إن بوتين تعهد به وبسلامة ورجاله لإقناعه بسحب جميع قواته.

ووصف بيسكوف الأحداث التي وقعت اليوم بأنها “مأساوية”.