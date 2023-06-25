خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين قبالة إزمير

أعلن خفر السواحل التركي، اليوم الأحد، أن قواته أنقذت وضبطت عشرات المهاجرين غير النظاميين في عمليات متفرقة بولاية إزمير غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن قيادة خفر السواحل قولها إن قواتها “تمكنت من إنقاذ 31 مهاجرًا وضبط 67 آخرين في عمليات قبالة سواحل فوتشا وديكيلي”.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 16-22 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 25 olayda toplam 580 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır. pic.twitter.com/A9zzHEgVf9 — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) June 23, 2023

وأضافت أن المهاجرين أحيلوا إلى دائرة الهجرة في ولاية إزمير لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشهد الحدود التركية البلغارية، والتركية اليونانية، والشواطئ التركية تزايدًا في عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوربية.