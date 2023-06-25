رغم انتهاء تمرد فاغنر.. استمرار تطبيق نظام “مكافحة الإرهاب” في موسكو (فيديو)

استمر، اليوم الأحد، تطبيق نظام “مكافحة الإرهاب” في العاصمة الروسية موسكو، رغم إعلان قائد مجموعة فاغنر العسكرية، يفغيني بريغوجين، أمس السبت، توقف زحف قواته نحو العاصمة، وعودتها إلى معسكراتها.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إن غدا الاثنين سيظل عطلة لسكان العاصمة الروسية، على الرغم من انتهاء المواجهة المسلحة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة.

وفي الساعات الأولى من تمرد مرتزقة فاغنر أمس السبت، أعلن سوبيانين أن يوم الاثنين سيكون عطلة لمعظم الناس في موسكو لأسباب أمنية وطلب منهم البقاء في منازلهم.

وتم اتخاذ القرار مع تقدم قوات فاغنر في قافلة باتجاه موسكو في مهمة للإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية، مما أثار شبح المعارك بين المرتزقة بقيادة يفغيني بريغوجين والقوات المسلحة النظامية الروسية، ونُصبت الحواجز وأُغلقت الطرق في المدينة.

وكان التمرد “دراماتيكيا” لكنه لم يدم طويلا، مع تراجع بريغوجين بعد التوصل إلى صفقة مع الكرملين بأن ينتقل إلى بيلاروسيا مقابل تخلي موسكو عن محاكمته.

وأكدت متحدثة باسم سوبيانين، في وقت مبكر اليوم الأحد، أن القرار الذي اتخذه لا يزال ساري المفعول، وأن يوم الاثنين سيظل عطلة، وذلك ردّا على سؤال من وكالة أنباء ريا نوفوستي.

كما ناشدت الوكالة الاتحادية للطرق في روسيا السكان في منطقة موسكو، اليوم الأحد، الامتناع عن السير على طريق إم-4 “دون” السريع الرئيسي حتى العاشرة بالتوقيت المحلي (7 صباحا بتوقيت غرينتش).

وقالت الوكالة، في وقت سابق اليوم الأحد في منشور على تلغرام حذفته بعد ذلك، إن القيود المفروضة على المرور على الطريق السريع في منطقتي موسكو وتولا لا تزال سارية.